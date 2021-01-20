強制檢測大廈｜新增8幢　康怡花園N座同層2單位有居民確診

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-20 18:15

新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（20日）公布新增77宗確診個案，全部是本地患者，累計達9,798宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再多8幢大廈將被列入強制檢測公告，當中包括牛頭角上邨常康樓、佐敦渡船角文匯街25至47號文耀樓、油麻地窩打老道7號及鰂魚涌康怡花園N座，以及油麻地指定強刺檢測範圍內的四幢大廈要強制檢測，疫情再擴至中產樓宇。

新冠肺炎疫情再流向中產屋苑，康怡花園N座有2名居民確診，列作強制檢測大廈。（羅君豪攝）

康怡花園兩患者疑「出出入入」互傳染

張竹君表示，新增8幢強制檢測大廈，均有兩個或以上不同單位出現確診個案。她補充說，鰂魚涌康怡花園N座於同樓層隔籬單位，兩個單位各有一名確診者，懷疑「出出入入撞到」互相傳染；另外牛頭角上邨常康樓當中涉及2單位，分別是不同樓層及不同方向、座向；佐敦文耀樓則為不同樓層、不同方向；油麻地窩打老道7號是兩單位各一個人，分別於不同樓層、及不同座向。

▼1月20日新增強制檢測大廈名單▼

深水埗指定區域6幢疫廈▼

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▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

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另外，油麻地指定強刺檢測範圍內，再多四幢大廈要強制檢測，分別是廣東道571-573號、寧波街27-31號、廣東道511號及汝州街223號。

張又透露，峰華邨曉峰樓昨日初步確診個案最終確診，其中2單位內檢取11個環境樣本，當中有3個呈陽性，病毒量不高，分別在一個單位的抽氣扇、地台去水位、廁所排糞渠表面找到，而昨晚已撤走1313室及對上全部13室的住戶，約40多人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多8幢大廈將被列入強制檢測公告。（資料圖片/梁鵬威攝）

深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

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