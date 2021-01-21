美容業界已有3成結業　冀增防疫爭取復工　獻計：可幫手派樣本樽

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-21 11:57

本港疫情持續，多個行業被勒令暫時關閉經營處所。教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今(21日)於港台《千禧年代》表示，期望爭取盡快復工，有限度營業，已向港府提出美容院可作樣本收集包派發點的建議，業界亦會進一步加強防疫，實行閉環式管理，包括只接受客人預約，及要求所有員工每隔14天進行檢測，結果呈陰性始予開工。

教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君指出，業界提倡「環式管理」，當中措施包括實行預約制，只接待預約人士、員工每14天需要進行病毒檢測、員工須持陰性結果證明才可以上班接待客人，亦會鼓勵客人使用安心出行應用程式及要求客人填寫健康申報表。（曾鳳婷攝/資料圖片）

至今停業120日 有20至30%美容院需結業楊慧君表示，美容院自疫情爆發以來，已三度被勒令停業，至今已120天， 受影響美容院有一萬間，員工流失率已累計15% ，行業亦見收縮，有20至30%美容院需結業。已向張建宗反映美容院可派發樣本收集包 助擴檢測

她表示，業界一直有緊守防疫，包括員工穿戴防護衣、床單等用完即棄等。為爭取盡快有限度復業，業界已向政務司司長張建宗提出建議，可於本港一萬間美容院增設樣本收集包派發點，協助港府擴大檢測，「可以幫手主動問客人願唔願意拎樽(檢測)」楊慧君表示，對方有正面評價，「但始終唔係司長決定，係由專家決定。」



楊慧君續指，業界期望成為首批准予復業的行業，「已經等到好心急」，一旦重啓，將會進一步加強防疫措施，包括實行閉環式管理，她解釋，將會採用預約制，不接受即場到訪客人，亦不設等候區域，並會保留客人出入時間記錄及要求填寫健康申報表，及提醒以「安心出行」掃碼。另外，業界亦會要求所有員工每隔14天進行檢測，結果呈陰性始予開工。