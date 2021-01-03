新冠肺炎｜遭勒令停工近百日　美容業憂現倒閉潮　淚灑望立即復工

本港疫情持續，美容院三度被勒令停業近百日，美容業界代表不滿影響生計，又指年關難過，今（3日）要求港府批准立即復工。 業界表明，農曆新年將是生死存亡關頭，願接受有條件復業，包括縮短營業時間、要求員工進行檢測，以及僅接待預約客人，否則料逾千美容業倒閉。多名美容師哭訴手停口停，無工開難應付生活負擔。

停業無濟於 「結果做咗無謂犧牲」

多個美容業界包括美容業協會、香港美容業總會等聯合召開記招，業界代表葉世雄指， 政府停業令原意是減少市面人流，惟現況是郊遊公園迫爆，市民蜂擁行山、踩單車及賞紅葉，美容院停業無濟於事，「結果做咗無謂犧牲，員工手停口停」，他質疑政府停業令準則不具邏輯，亦無與業界商討，「大家只可以坐喺度望天打卦。」

他續指，首兩輪停業，尚有「補就業」計劃幫補「出糧」，但今次全須僱主自掏腰包，葉批評官員「離地」，「要求停業，但一毫子都唔畀，你過意得去？」

料將有一千至二千美容院倒閉 業界冀能有條件復業

葉世雄又表示，願接受有條件復業，包括縮短營業時間、要求員工進行檢測，以及僅接待預約客人等，他又提到業界不斷自發「加碼」額外的防疫措施，包括美容袍、毛巾等即用即棄，以預約制分隔客人同場等。他表示，業界已錯過聖誕檔期，又形容農曆新年將是生死存亡重要關頭，倘政府執迷不悟拒予復業，將有大量美容院倒閉，他估算將有一千多至二千間受到影響。

美容院經營者黃靜明表示，政務司司長張建宗曾讚揚業界的防疫工作，但言猶在耳，及後隨即被勒令停業，「百思不得其解。」她又指，政府支援不足，不少經營者仍未收到第二輪補助，便再度停業，且仍須如期交租，「就算收到補助，轉頭就要畀業主。」

停工多時單親母哽咽落淚：仲要供書教學



多名美容師訴苦時則哽咽落淚，趙女士是單親媽媽，育有15歲女兒，「仲要供書教學，我真係好想返工。」另一美容師朱女士亦提到，自2月起已須放取無薪假，停業導致手停口停，加上先生任職旅遊業，同樣首當其衝，兩公婆曾歷兩個月「零收入」，不敢花錢外出，亦不敢回娘家做冬，「點解啲人唔乖，就要我哋被迫停業呢？」

美容院主管江女士指，其老公亦受疫情影響須減人工及放無薪假，但家有子女，亦須供樓，由於美容業多是佣金制，期望可盡快復工。

邵家輝：政府應平衡抗疫及業界生計

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，港府先後針對業界推出三輪抗疫資助，最新一輪措施包括向美容院發放3至10萬元資助，金額以員工人數而定，連鎖美容院或按摩院，則最多可獲300萬元。他指，補貼額杯水車薪，尤其是中型或以上美容院，美容院經營者仍要面臨高昂租金 、工資開支及日常雜費，他認為政府要平衡抗疫及業界生計，要求盡快在農曆新年前復工。

另一議員葛珮帆則質疑，政府抗疫措施未到位，農曆新年將至，憂慮業界手停口停，生計朝不保夕。她又謂，勒令美容業停工不公允，倘政府仍繼續以「張弛有度」方式抗疫，「長短不如短痛，一係全民檢測加推行全民健康碼，一係全港一齊停晒佢。」

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