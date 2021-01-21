換新鈔｜滙豐推網上登記　即日起可預約自選時間換3000元新鈔

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-21 15:33

農曆新年將至，滙豐銀行公布將安排網上預約登記換新鈔。由即日起，可透過香港滙豐網站或香港滙豐流動理財應用程式登記預約，並按所選時間，於1月26日至2月11日，到自選分行換領「港幣3,000元新鈔兌換套裝」。網上預約配額有限，額滿即止。

由即日起，可透過香港滙豐網站預約換新鈔。（香港滙豐網站截圖）

滙豐銀行指，為避免人流聚集及減少排隊輪候時間，滙豐今年特別安排網上預約登記換新鈔。由即日起，可透過香港滙豐網站或香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），毋須登入便可登記預約。用戶可輸入姓名及電話，再按所選日期及時間到達自選分行，可直接換領「港幣3,000元新鈔兌換套裝」。新鈔套裝共值3000元港幣，包括100張20元港幣及20張50元港幣。



換領新鈔套裝服務由1月26日至2月11日

換領新鈔套裝服務由1月26日至2月11日提供，每位客戶只可於每天預約一個時段，並換領一套新鈔套裝。所有分行亦會於1月26日至30日，提早1小時於早上8時開始服務，讓用戶可於分行即場取籌及進行即日分流。

滙豐銀行指，用戶可透過PayMe或HSBC HK App以「轉數快」派發電子利是，或透過HSBC Reward+ 應用程式的「獎賞錢」分享功能轉贈「獎賞錢」給予親友 。滙豐發言人表示，為應付客戶兌換新鈔的需求，滙豐試行網上預約系統兌換新鈔，作為額外措施以疏導分行人流。網上預約系統啟動後運作順暢，客戶反應踴躍。

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