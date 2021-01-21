東港城年花限定店明開幕　蘭花大王︰疫下市民留港　年三十可清貨

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-21 17:50

農曆新年將至，為支持本地花農及方便市民選購年花，東港城「新春花市限定店」，將於明日（21日）開幕。惟現時疫情持續，商場將推出多項措施疏導人流，同時亦推出12款年花獨家發售，會員以8元即可換購蘭花「花蝶仙子」。 蘭花大王、千葉園始創人楊小龍預期，疫情下市民無法外遊，相信市道與去年相若，在年三十晚可清貨，「可能生意多到做唔切。」他亦指，今年天氣適合年花生長，「次品都搵唔到，今年啲花夠晒靚！冇得頂！」

會員8元可換購蘭花「花蝶仙子」

已舉辦15年的東港城「新春花市限定店」，將於明日開幕。今年因疫情關係，展期將達21天，到2月11日結束，營業時間為上午11時至晚上9時。

「蘭花大王」楊小龍及「年花大王」賴榮春，將供應逾5,000株蘭花，並推出12款年花於展場獨家發售，其中5款更是全新培植的蘭花，包括「團團圓圓」、「一笑百媚」等。商場今年更將贈送500株蘭花給The Point會員，每逢周六以8元，即可換購蘭花「花蝶仙子」。

商場今年更將贈送500株蘭花給The Point會員，每逢周六以8元即可換購蘭花「花蝶仙子」。（黃寶瑩攝）

現時疫情持續，今年展場設計會較去年寬闊，並實施人流管制，疏導人流。商場亦將引入電子支付系統，減少現金付款的接觸；若市民購買滿指定金額，更可獲提供送貨服務。

料每個家庭於展場消費約800元

政府年宵市場舉行一波三折，前日當局突然「急轉軚」宣布復辦。楊小龍預期，疫情下市民無法外遊，農曆新年只能於本地消費，同時年宵市場已取消乾貨攤檔，將能集中買花的顧客，相信市道起碼與去年相若，估計年三十晚便可清貨，「可能生意多到做唔切。」他亦預期東港城展場生意不錯，料每個家庭平均消費約800元。

蘭花大王指不求賠償：我要求嘅係啲花賣出去

雖然有不少花農要求政府削年宵規模賠償，甚至提議安排流動車，到不同地點售花。但楊小龍指出，栽培蘭花的每個月成本已達40萬元，每年只靠新年銷售，「賠10萬畀我都冇用，我要求嘅係啲花賣出去！」楊又認為，政府不會輕易賠償，「政府啲錢唔係咁易攞㗎。而家唔收你錢，佢話事啦，呢個條件一定要喇，唔好咁多要求。」

楊憶述，當初政府建議花商轉到屋邨賣花，當時他堅決反對，因屋邨住戶家居面積小，並非目標的顧客群，「難聽講句我畀18枝花你，都唔知你有冇位擺。」

問到會否擔心疫情將再爆發影響舉辦年宵，楊表示，健康要緊，希望政府尋求專家意見。他亦透露，已確定抽籤安排的檔位是相連，政府最快將於下周初舉行抽籤。

楊小龍預期，疫情下市民無法外遊，相信市道與去年相若，在年30晚便可清貨。（黃寶瑩攝）

天氣適合年花生長：次品都搵唔到

楊續指，今年天氣適合年花生長，「次品都搵唔到，今年啲花夠晒靚！冇得頂！」他感謝市民支持本地花農，專程到農場購花。「聽到我哋咁慘，個個都走嚟買。」

被問到網上售花是否出路，年花大王、香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春坦言，花卉與其他商品不同，沒有標準的網上圖片，容易出現貨不對辦情況，更有保鮮期限制，認為網購年花並不可行，「有啲花兩、三日都謝，送到去朵花都變形。市民梗係想買新鮮啦，會合眼緣先買。」

賴榮春坦言網上售花不可行，指花卉容易出現貨不對辦的情況，更有保鮮期的限制。（黃寶瑩攝）

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼