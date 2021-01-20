劉利群拒認年宵花市復辦：僅設年花銷售點　許樹昌：與防疫有衝突

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 11:04

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布取消年宵市場，昨（19日）「跪低」，宣布在15個年宵市場恢復售賣年花。食物環境衞生署署長劉利群今（20日）重申，在投檔前已再提醒花商有取消年宵的風險，但為滿足市民和檔主的訴求，現僅重設「銷售點」，將 規模縮減一半，亦做好控制人流等抗疫措施，形容是「合理平衡」，強調一切以抗疫為先，呼籲屆時要「快買快賣」，減少人群聚集。 惟她未有正面回應若疫情反彈，會否再次煞停年花銷售，以及會否賠償檔主，僅表示會盡量調低場地小區的人數上限，現時會安排盡量繼續，以回應各方訴求。 政府專家顧問許樹昌則指，復辦年宵與現時的防疫措施有「少少衝突」，坦言人群聚集會提高病毒傳播風險，惟當局已盡量將風險減到最低，形容是回應業界和市民訴求的「折衷方法」。

▼2020年維園年宵情況▼

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劉利群今（20日）早上在港台節目《千禧年代》表示，原有的年宵在15個地點，設有逾1000檔，認為社交距離不足，考慮到目前疫情反覆，原有的年宵規模和佈局在疫情下無辦法做到，因為向市民宣布取消。當局及後已與業界商討，冀協助他們銷售年花，考慮過不同方案後，決定在15個場地設「銷售點」，但為分散人流，要將場地數目壓縮一半。

去年競投時已與檔主表明，不排除會因應疫情取消年宵

被問到當局是否準備不足導致朝令夕改，劉利群表示，舉辦年宵牽涉到各方面細節，形容「好複雜」，在取消時已與檔主保持溝通，為銷售年花覓出路，又指去年競投時已與檔主表明，不排除會因應疫情取消年宵，希望大家充份理解當局的局限。被問到現時是否復辦年宵，她僅指現時是設「年花銷售點」，希望市民能「快買快賣」，盡快離開場地。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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對於復辦年宵與抗疫措施有矛盾，劉利群強調一切以抗疫為先，認為當局已制定一系列防疫抗疫措施，風險可控，包括以科技設人流監察系統以控制人流，屆時會以「紅綠燈」方式示意市民能否入場，相關資訊亦會適時在網上更新，亦會透過傳媒發放，形容控制人流是主要抗疫措施。

她續指，現時為人流管制定出一個上限，上限亦可以再調低，入場人數亦會在小區內壓低，市民買花時可以保持社交距離。 惟她未有承諾年宵是否定必能如期舉行，僅指會盡量調低每個小區的人數上限，按現時安排繼續，她同樣未有正面回應會否向花商賠償，僅稱現已盡最大能力回應各方訴求，切合大家的需求。

復辦年宵與現時的防疫措施有「少少衝突」

身兼政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則直言，復辦年宵與現時的防疫措施有「少少衝突」，坦言人群聚集會提高病毒傳播風險，惟政府要回應業界和市民的訴求，花農準備了一年，若取消年宵影響的確很大，形容現時是「折衷方案」，相信一方面希望業界能營運，為他們提供渠道銷售年花，又能將風險減到最低。