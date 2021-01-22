政府擬圍封油麻地指定檢測區　梁子超指成本效益低　倡擴強檢範圍

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-22 11:48

本港昨日新增70宗新冠肺炎確診個案，有近半來自油尖旺區。呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，近日在油尖旺區指定區域外的確診個案漸漸多於區域內，認為政府要思考檢測的策略。他指，病毒潛伏期長，患者留在家中，會有內部交叉感染；大廈喉管有問題，亦會令戶與戶之間受到感染等，「最終無限期一個傳一個，拖長潛伏期，無可能做到清零。」梁子超表示，要達到「清零目標」，要動員社區力量，例如市民檢測後一旦出現病徵，要自覺再次檢測，亦要改善社區環境，及早介疫情嚴重的區域，以盡快切斷傳播鏈。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，近日在油尖旺區指定區域外的確診個案漸漸多於區域內，認為政府要思考檢測的策略。（資料圖片）

圍封油尖旺區指定檢測區無意思 僅起執法示範作用



有報道指，政府正部署引用第599J章規例，圍封油麻地的指定檢測區域，實施「留在原處所」檢測令。梁子超認為，現時才在圍封油尖旺區指定檢測區無意思，只是執法的示範作用，質疑是否一定要採取圍封措施，將珍貴的資源投放在成本效益開始低的地方。他表示，區內接受檢測人數比預期中多，即社區動員已做到，走漏一至兩個案，傳播影響性較少，反而應盡快處理油尖旺整體疫情，例如會否擴大指定區域，對整個社區會較好。

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▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

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偶然出現「假陰性」屬常見



有居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾男子，兩度接受社區檢測後均呈「假陰性」，入院後才確診。梁子超認為，偶然出現一個案屬常見，若未有病徵，潛伏期較長，呼吸道病毒採樣亦有困難。不過，他認為今次個案較特殊，整個家庭都使用同一採樣中心，並出現「陰轉陽」問題，需要檢測檢測的流程。

政府其中一間檢測承辦迦相達生物科技創辦人招彥燾在同一節目表示，公司有承辦流動採樣站及社區會堂檢測，認為檢測結果出現不準確會有可能發生，因為每日中心採樣人數過千人，「姑娘做得好辛苦，有一個半個會馬虎係會發生。」他指，檢測是人手處理，難以量化標準，強調只能不斷重覆培訓，另外會檢視採樣數目，例人每個醫療人員一般處理12至15個病人，若然超出這舍數目，會檢視採樣過程是否因加快存在問題。

而政府疫苗顧問及接種計劃專責小組成員曾浩輝在商台節目表示，核酸檢測雖是黃金標準，但仍有其局限，病毒僭伏期長亦可能影響檢測結果。