新冠肺炎｜印度向鄰邦贈送數百萬劑疫苗　對抗中國疫苗外交

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-22 08:15

印度政府消息人士1月21日表示，新德里政府在未來幾周向南亞國家免費提供數百萬劑新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，以對抗中國在該地區的影響力及主導地位。有報道形容，印度準備發展「疫苗外交」，與他國建立友誼。

路透社1月21日報道，全球最大的疫苗製造廠商——印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗，已開始陸續運往馬爾代夫、不丹、孟加拉和尼泊爾等國。緬甸和塞舌爾（Seychelles）之後亦獲得印度免費提供的新冠疫苗。

孟加拉原本獲中國科興生物承諾免費提供11萬劑疫苗，但是孟加拉拒絕承擔疫苗的開發成本，結果轉向印度尋求援助。印度在1月21日向對方贈送200萬支阿斯利康疫苗，而孟加拉一位衛生官員指，印度生產的阿斯利康疫苗可以在正常的冷藏温度下儲存和運輸，當地亦具備儲存疫苗的設施及條件。

中國曾向尼泊爾承諾幫助應對疫情，後者審批國藥疫苗的使用授權之際，獲印度提供疫苗。尼泊爾衛生與人口部長特里帕蒂（Hridayesh Tripathi）認為，印度政府通過贈送疫苗表達善意。

↓想知道其他民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

印度政府消息人士稱，新德里正考慮在未來三至四周的第一輪援助中，向南亞鄰國提供1,200萬至2,000萬支新冠疫苗，當局並印訓練部份受惠國家的衛生人員，以及建立管理疫苗注射的基礎設施。

報道指，中國透過「一帶一路」在斯里蘭卡、尼泊爾和馬爾代夫等國的投資，導致印度憂慮中國在區內國家的政治和經濟影響力不斷擴大。而這些國家對疫苗的需求，為印度政府提供了一條「收復失地」的途徑。因此印度運用其世上最大的非專利藥物生產國之一的力量，發展「疫苗外交」，與他國建立友誼。

印度前外交官巴蒂亞（Rajiv Bhatia）認為，新德里的一系列行動是精心策劃，證實印度近鄰優先政策有效，同時亦可發揮當地在科學和製藥方面的優勢。