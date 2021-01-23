佐敦封區｜7條巴士線、3小巴線需改道　一文睇清交通及封路安排

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-23 18:35

新冠肺炎疫情持續，政府於凌晨時分刊憲將佐敦指明受限區域「封區」，在內人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。 運輸署今日（23日）指，為配合封區安排，佐敦部份道路將封閉，包括介乎炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街。此外，共有7條巴士路線需要改道。

▼佐敦指明「受限區域」封鎖▼

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運輸署指，因應佐敦封區安排，介乎炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街，將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

佐敦封路範圍。（政府新聞網資料）

3條九龍區專線小巴路線改道

而共7條巴士路線，包括九巴36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴E21X號線，及3條九龍區專線小巴路線，包括3、74及74S號線臨時改道行駛，部分車站亦會取消或遷移。而上海街近南京街的公共小巴站及的士上落客站暫停使用，除指定車輛外，其他車輛不准使用封閉道路內的停車場及停車位。

佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

此外，下列多段道路需要改道：

沿上海街前往佐敦道方向的車輛只可右轉入甘肅街及渡船街（南行）；

車輛臨時禁止由甘肅街左轉入上海街；

車輛臨時禁止由炮台街（南北行）轉入西貢街（東行）；

車輛臨時禁止由炮台街（南行）左轉入北海街（東行）；

車輛臨時禁止由吳松街（南行）右轉入西貢街（西行）及寧波街（西行）；及

沿西貢街（西行）前往上海街方向的車輛只可左轉入吳松街（南行）。

運輸署指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。運輸署預計上述路段一帶的交通將會繁忙。駕駛人士請保持忍讓，遵從警方的指示。公共運輸營辦商將會張貼通告，通知乘客上述臨時安排。使用公共運輸服務的乘客須特別留意有關改道及取消／遷移車站的安排。