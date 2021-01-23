佐敦封區 | 居民禁足太突然　粥店店員速離遺油炸鬼看舖

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-23 07:15

政府凌晨4時刊憲宣佈在佐敦一帶設立「受限區域」，在生效一刻，「受限區域」的警察防綫已經拉起，有的地方還加了流動閘門，記者被限制在指定採訪區域，不得周圍走。懲教署等紀律部隊人員也到場，協助在場工作。廟街早已經搭滿了藍色帳篷，今日清晨開始用作臨時檢測站。

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運輸署於上午04時09分宣佈：暫時封閉介乎炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街路段。

封區一刻，相信不少居民仍在睡夢之中。政府今日內將為「受限區域」內所有人採樣，在有結果前要禁足在處所內，直至全區强制檢疫大致完畢，陰性才可有望在下周一（25日）離開。

1月23日4時佐敦指明「受限區域」強制檢測生效，有粥店未趕及關門，仍可見光櫃有油炸鬼。（羅國輝攝）

有店舖在封鎖區內繼續營業，儘管之前警察曾通知店舖須於凌晨4時關門，但有人仍繼續做生意。有粥店未趕及關門，只有摺枱圍住，但不見店員，未知是否在限時時倉皇離開，留下光櫃人內數條油炸鬼及油器。

也有居民在3點半的時候，拉著行李篋，把握最後時機突圍離開。然而在政府刊憲内容中講明了，過去14天在此受限區域中逗留逾2小時的人，都要在今日强制檢測。