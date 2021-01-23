佐敦封區｜何鉅業：舊樓喉管存播毒風險　促政府設專辦統籌改善

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-23 10:28

政府今日（23日）凌晨4時宣佈圍封佐敦指定區域，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街的「受限區域」人士，須留在處所並按政府安排接受強制檢測。香港測量師學會前會長何鉅業指出，舊樓喉管不少人改動廁所渠位，接駁不佳，存在傳播病毒風險，他形容，市民有責任自行跟進，不可只依賴政府，但認為政府可把握是次機會，牽頭改善喉管問題。

佐敦廟街一帶的「廟街疫區」有不少舊樓，喉管是舊式漏斗型，廢水及糞水容易濺出。(張浩維攝)

香港測量師學會前會長何鉅業在商台節目《政經星期六》表示，沙士後市民較重視喉管安全問題，但強調現時不少舊樓喉管存在傳播病毒風險，他舉例指，不少人曾改動廁所渠位，接駁不佳，亦有人沒安裝隔氣裝置等，當喉管沒有水封，病毒可傳入屋內。他認為，市民有責任須處理喉管安全，不可只依賴政府，但他建議政府在社會關心病毒傳播時，可把握機會牽頭改善，如設立「樓宇安全辦公室」，統一為市民提供建議及統籌相關工作。

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鄭泳舜：政府派逾千人圍封佐敦

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜則說，今早到過需要圍封的佐敦指定區域現場，見到多個政府部門，包括警方、衞生署及民政署都有派員在場，平均每座大廈出入口都有數人把守，亦有人員禁止居民離開區域。他形容現場大致平靜，估計政府派出逾千人參與行動。

鄭泳舜又說，政府人員為進入指定範圍人士登記資料，促港府為受影響居民提供協助及生活配套。他又批評，政府多年來沒有重視舊樓中劏房林立，衞生、消防安全及外牆剝落等問題，各部門沒統籌，工作公式化，認為政府需決心改善，如安排某部門負責統籌工作。