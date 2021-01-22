油麻地傳圍封實施禁足　商販支持冀撇甩標籤　市民憂大撤離播毒

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-22 17:18

本地新冠肺炎疫情持續，政府日前已在油麻地廟街，劃出「指定區域」要求居民強制檢測。消息指，政府有意為檢測「加辣」，在區內實施禁足配合強制檢測，要求居民須持陰性報告才能離開大廈，而紀律部隊亦會上門拍門，確保居民已按要求接受檢測。 有區內商販表明支持實施「禁足令」，認為有助抽出隱形患者，希望盡快令地區確診個案「清零」，盡快撇甩「指定區域」標籤。有居民則擔心，今日或會有人漏夜逃離，致病毒帶出社區。另有市民認為「禁足令」形同戒嚴，認為政府應加強關口防疫，否則只會苦了區內居民。

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於油麻地經營玉器店的梁先生，表明支持當局鎖區。他認為，居民有需要保障自己，「閃閃縮縮，一個有一個無，好麻煩」，強制檢測配合禁足將有助找出隱形患者。梁先生指，以往街市人頭湧湧，如今變得死寂，希望該區能盡快撇甩「指定區域」標籤，「咁搞法好難做，我幾日都無生意喇」。

臘肉檔主汪先生亦說支持鎖區禁足令，「最好禁晒唔好出街」。他直指，區內少數族裔人士衞生意識不高，在攤檔樓上，試過有尼泊爾裔居民胡亂拋垃圾，令他的檔口佈滿垃圾，他多次投訴不果，認為有需要規管。

居民霍太太也批評，區內少數族裔人士經常聚集，見過會聚集脫下口罩聊天，肆無忌彈，她認同要加強執法，亦贊成實施鎖區，「無計，清零就要合作，仲要行山，通山都係人！」不過她擔心政府一旦「禁足」，會有居民逃離油麻地，將病毒帶到其他區。

▼1月18日廟街疫區居民到臨時檢測車接受採樣▼

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黃太太今日帶兒子回校交功課，她雖非油麻地居民，但認為鎖區形同「小戒嚴」，限制居民出入失去人權，最終苦了區內居民。她又指，現時強檢大廈措施已經足夠，反而認為封關更為重要，「社區修修補補，但關口把關不力，存有風險，依家係一邊做得好，但一邊又漏晒水」。

▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼

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▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼