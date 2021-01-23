新冠肺炎｜市建局助長沙灣三無大廈　劏房戶免費消毒　計劃至3月

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-23 21:34

新冠肺炎疫情持續，不少三無大廈衛生環境欠佳，當中劏房戶的渠管問題更令人擔心。市建局與民社服務中心於去年11月至今年1月，共為約40個劏房戶消毒單位。計劃亦招募街坊組織清潔隊或協助聯絡工作，為失業人士提供就業機會。計劃至今年3月，料可為300戶長沙灣區劏房戶消毒單位。

市區重建局為長沙灣區劏房戶提供一次消毒服務。（市建局提供圖片）

市區重建局與民社服務中心自去年11月起，為長沙灣區劏房戶提供一次消毒防菌塗層噴灑服，並為區內「三無大廈」安排一次大廈公眾地方深層清潔。至今年1月，計劃共接獲約40宗劏房消毒個案，包括獨居長者，並為6棟大廈清潔公眾地方。

計劃亦會在受惠的大廈中招募30名街坊組織清潔隊或協助聯絡工作 ，為「三無大廈」推行清潔活動，並為失業人士創造就業機會；亦協助區內2至3棟「三無大廈」組成業立主案法團。

計劃為三無大廈清潔公共地方，包括天井。（市建局提供圖片）

受惠劏房戶陳先生，他的一家四口居於約200多平方呎的劏房單位。受疫情影響，2名兒子須在家網上學習，長期留家令陳先生擔心惡劣居住環境影響兒子健康，加上晚上不時嗅到單位渠管有異味。他指，參加計劃後令他感到較安心。參與清潔工作的街坊羅女士亦指，因疫情失業，參與計劃希望盡綿力幫助街坊抗疫。

計劃將舉行至今年3月，料為300戶長沙灣區劏房戶提供一次消毒防菌塗層噴灑服務，並為20棟「三無大廈」或已失去有效管理的唐樓安排一次大廈公眾地方深層清潔。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼