少年破壞優品360店還柙候判　官斥莫須有搞破壞　唔知不滿啲乜

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-01-25 15:14

14歲少年涉嫌去年闖入天水圍優品360店破壞，被捕後向警員稱：不嬲都唔鍾意呢間舖。他否認刑事毀壞，案件今(25日)在屯門法院裁決，裁判官水佳麗指被告以莫須有之名進行破壞，直言不知他不滿些甚麼，其行為引來居民不便，著被告要好好反省，並把案押後至2月5日判刑，以候被告的感化、社會服務令、更生中心及勞教中心報告，被告期間須還押。

同案少年認罪判勞教中心

被告案發時14歲，他被控於去年2月24日，在天水圍天耀商場內，與另一名男子，刑事毀壞一間優品360的店舖，包括把貨物從貨架推落地，又推跌收銀機連八達通機。同案的14歲少年，早前已承認3項刑事毀壞罪，被判入勞教中心。

指被告證供混亂不可信

水官裁決時指被告證供混亂，聲稱當日下午去打波，但又在區內「行來行去」，與警員的對答又反覆不一，認為其庭上供詞並不可信。水官又稱，被告被捕時與疑犯衣著相似，雖然被告患有自閉症等問題，惟觀其作供表現，不覺被告的智力有問題。辯方爭議警員應在被告的父母或監護人到場後才發問，並要求法庭不要接納被告向警員的招認，惟水官認為警員在現場不遠地方截獲被告後，欲盡快查問的做法合理，裁定被告罪成。

願向店舖賠償527元

辯方求情時指被告除自閉外，亦患有腦癲癇及抑鬱等問題，小學成績不佳，亦沒有很多朋友，至中學入讀特殊學校，才結識到朋友及相約一同做運動。律師指，被告不算聰明，為人內向單純，非常孝順，希望能成為咖啡師，又稱被告願意向店舖賠償527元。

官著被告好好反省

水官即稱，經營店舖及發展夢想，需要付出很大努力，並要付出很多金錢和心思，又指被告破壞時無須成本，手一掃就破壞完畢，直言：「我唔知你不滿啲乜，完全係莫須有。」她又指被告的行為令居民不便，促他好好反省。

案件編號：TMCC 700024/2020

全港多區的優品260均曾遭受過破壞。(詳見下圖)