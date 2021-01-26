新冠疫苗｜孔繁毅：接種後4星期最關鍵　強調疫苗安全是最重要

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 09:55

新冠肺炎疫情反覆，港府認可復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖，在港緊急使用。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅重申，市民接種疫苗安全是最重要，委員會有感染科、免疫科及神經感染科、藥劑科專家，留意有否嚴重不良反應，以及不良反應與疫苗有否直接關係。屆時當局會請接種者以日記形式紀錄情況，並提供熱線等方式，供接種者在嚴重不適或神經系統有問題時求醫，相關個案會再交兩個專家委員會審視。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。 （資料圖片／洪業銘攝）

孔繁毅在港台電台節目《千禧年代》中表示，歐美國家已大量接種新冠疫苗，專家會留意副作用問題，有否在港人身上出現。至於如何定義副作用是否嚴重？他強調，全數副作用情況，當局都會留意及紀錄，而面癱、影響神經系統或嚴重敏感，甚至死亡個案，都會特別留意及審視。

孔續說，當局會請接種者以日記形式紀錄接種情況，收集數據供分析之用，若病徵輕微會建議向家庭醫生求助，但會另設熱線或渠道，供出現面癱或吉巴氏綜合症等神經系統問題的人士求診，以便盡快獲醫護照顧。他強調，若出現副作用「越早求醫越好」，醫護會快速報告，每隔幾天或一星期，會將報告交予專家委員會。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

至於追蹤時期方面，孔繁毅稱，一般非常嚴重反應會在15分鐘內發生，故接種疫苗後，市民須留下休息，其餘反應會在7至28天發生。他重申接種後4星期是最關鍵，至於BioNTech 疫苗屬較新產品，故會留意大約一年時間。

對於中國科興生物及中國國藥集團的新冠疫苗方面，他表示，當局歡迎不同疫苗，但市民安全至為重要，當中最關鍵及「底線」，是疫苗須提供第三期臨床報告供審批，以及國際權威性醫學文獻，以評估疫苗對不同年紀及群組人士的使用安全性。