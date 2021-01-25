新冠疫苗｜專家成員料3月初可接種　紀律部隊屬優先接種群組

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-25 18:38

新冠肺炎疫情持續一年，政府早前採購三款疫苗，當中復星與德國藥廠BioNTech研發疫苗率先獲疫苗委員會建議使用，並於今日獲政府認可作緊急使用。 疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝今日（25日）於一個研討會上稱，預計3月初可開始接種BioNTech疫苗，至於牛津/阿斯利康研發的疫苗，預料可於6月至7月到港。疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢稱，沒有為接種人數設目標，指越多人接種越好，而處理檢疫中心人士、紀律部隊等亦屬優先群組。

疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝（右）及梁栢賢出席香港總商會舉辦的研討會。（廖雁雄攝）

疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝於香港總商會舉辦的疫苗研討會上稱，復星與德國藥廠BioNTech研發疫苗料最快可於2月底至3月初開始接種，由於儲存要求高，會於每區設接種中心為市民接種，而接種中心選址則以方便市民為主。至於牛津/阿斯利康研發的疫苗料可於6月至7月到港，料可由私家醫院、診所接種，但現階段主力處理BioNtech的疫苗。他又指，就科興未提交第三期報告，政府有催促科興提交數據。

梁栢賢：3月開始接種已較預期遲

疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢稱，3月初的接種時間已較早前預計時間遲，但藥廠應已開始生產疫苗，而疫苗要於生產6個月內使用。

梁栢賢稱，沒有為接種人數設目標。（廖雁雄攝）

容許一名長者與兩名照顧者一同注射

梁栢賢稱，除早前宣布的首三批優先接種人士，處理檢疫中心人士、紀律部隊等亦屬優先人士，當局會要求部門點算人數，再安排優先接種；而其他服務性行業亦屬次優先人士，但要視乎首批注射情況。梁稱，政府考慮參考換身分證的做法，容許一名長者與兩名照顧者一同注射。他指，會為外傭接種，但相信會按年齡作分類。

他稱，沒有為接種人數設目標，「唔好追求百分比，」不過認為接種人數越多越好。他稱，若多人接種，感染個案料會降低，屆時防疫措施可放寬，醫院服務可回復正常，亦可能不用被要求強制檢疫。

Novavac仍待政府考慮

至於洽購第四款疫苗，曾浩輝稱現時政府於每一個疫苗技術平台採購一款疫苗，因Moderna疫苗與BioNtech使用同一個技術，故暫未有計劃採購；而Novavac採用蛋白技術平台，有別於其他三款，但仍待政府考慮。他又提到，世衞日前就挪威接種疫苗後的死亡個案發表報告，無證明顯示疫苗導致接種長者死亡，故仍然認為長者接種的好處較多。

被問及會否為接種人士提供證明，或須出示證明才可進入場所，梁栢賢稱無考慮強制性接種，但日後市民除可於「智方便」網上預約接種，亦可於注射後獲得電子證書。曾浩輝稱，證書為重要證明文件，不構成強制性接種，但其用途屬於個人意願。

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