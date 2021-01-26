牛年到｜今起換新鈔　市民稱疫情減拜年　集中資源為利市轉色加碼

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-26 10:40

不足一個月就到農曆新年，以往不少人都會到銀行換新鈔以準備派利市。香港三大發鈔銀行，包括中國銀行、渣打銀行及匯豐銀行，今日(26日)起有換領新鈔安排，位於旺角的滙豐銀行分行，今早7時已有市民到現場排隊，大部分為年長人士。 有由葵青區到場換鈔的婦人，直言子女擔心油尖旺一帶疫情嚴重，今早悄悄出門換新鈔。有換鈔的市民表示，疫情下已減少家庭聚會，只會與子女見面，拜年機會相信亦會減少，利市方面計劃會集中「資源」，每封利市有機會加碼皆大歡喜，「既然都冇得去旅行，利是都係派俾最親嗰啲啫，所以都會有少少加價，20（蚊）轉50（蚊）囉，100都係100啦」。

▼1.26市民到銀行換新鈔派利市▼

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疫情下，三大發鈔銀行同樣有特別換新鈔安排，有銀行特別安排網上預約登記，並提供共值3000元港幣的新鈔套裝，包括100張20元港幣及20張50元港幣。而市民同樣可換取其他面額貨幣，亦可到現場取籌換鈔。今早滙豐銀行分行提早1小時於8時開門，到場換鈔的市民不算太多，每個時段大約只有數十人。市民到現場後，會分五條隊伍等候，大約10分鐘可完成整個程序。

今早7時多到場的梁婆婆表示，由於習慣早起，加上習慣每年換新鈔用「新銀紙」過新一年，因此首日已到場排隊。她説，疫情下大家應注重錢幣的清潔，相信用新鈔會更加安全，「我貪新銀紙冇人掂過，乾淨咁多，啲銀紙，乜人都摸過，咁污糟！」對於疫情下，當局建議減少人群聚集，以及減少到其他人的家中群聚，梁婆婆即説，「我入嚟拎一萬蚊，點派到咁多，有啲我用嚟使。」疫情之下，子女亦不建議她到旺角區，今早她悄悄外出換鈔，「我當然唔可以同佢哋講啦，拎完就要返去添。」

陳先生表示，疫情之下，不少年輕人活得的確唔開心，加上不能外遊，決定為子女的利是轉色「加碼」。（梁煥敏攝）

市民︰減拜年料利市派發量減 料每封可集中資源加碼

陳先生同樣為「封利市」予親友而到場換鈔，疫情下，不少人留家抗疫，他説，「新年都叫人唔好嚟啦，淨係仔女嚟到，全部都打電話拜年就算啦，好在而家呢個時代有視像，唔開心都冇辦法，但係新一年用新銀紙係要嘅。」

陳先生又説，由於今年較少會見到其他親友，只會有少數最親的家人到他家見面、拜年，預計今年會集中資源，利市方面會「加碼」，實施銀紙「換色」藍色變綠色，「既然都冇得去旅行，利市都係派俾最親嗰啲啫，所以都會有少少加價，20（蚊）轉50（蚊）囉，100都係100啦。」

他續稱，「今年洗唔到錢去其他地方，洗嘅錢都係屋企啫，團年飯又唔出得去食，都係喺屋企買少少野，可能買盆菜食下，都係想大家開心啫。」亦有市民説，雖然今年疫情之下，錢花多了，收入減少，利市方面至少會維持「原價」，「最緊要開心，入邊嗰張係紅色就得啦！」

張先生展示今年所領取的新鈔票。（梁煥敏攝）

另外，於樂民邨居住的伍太太説，每年習慣到倫敦酒樓飲茶後，來到旺角分行換領新鈔，風雨不改，「疫情都冇可能改變」。伍太説，每一年都換領新鈔喻意新一年開始，同樣希望子女開心為主。她又認為今年的團年飯可能要縮減規模，但不可能過年大時大節，子女也不與父母見面，她強調自己領鈔之後，會即時回家較為安全，「拎住咁多錢，我而家要搭的士返屋企添！」

換領大約3000元「封利市」的張先生直言，自己本身對於旺角疫區，同樣擔心有感染風險，但認為傳統上用「新銀紙」封利市，可令子女開心，也不介意到到場排隊換領。不少換領新鈔票的市民表示，對今年的安排尚算滿意，過往每年要到現場大排長龍等候換鈔，今年輪候的人數減少得多，只需15分鐘內，便完成整個程序。