明愛醫院電腦掃描室　確診患者用過後　始知漏裝空氣淨化機

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-26 18:36

明愛醫院放射科一間電腦掃描室原定本月23日安裝兩部空氣淨化機，惟當日工程未有如期進行，事隔兩日始發現，期間曾有新冠肺炎確診者在該處接受電腦掃描，逗留約5分鐘，同日有71名病人使用過檢測室。醫管局指，該確診者在電腦掃描手室時，曾佩戴有過濾裝置的氧氣面罩，相信可以將病毒過濾，故感染風險較低，僅有1位職員及10位病人被列為「其他接觸者」，需要接受醫學監察及3次的病毒檢測。

明愛醫院放射科一間電腦掃描室的抽風系統，原定於上周六進行更換工程，安裝兩部空氣淨化機，惟未有如期安裝，期間更安排確診者接受檢查。（資料圖片）

醫管局公布，明愛醫院放射科一間電腦掃描室的抽風系統，原定於上周六（23日）進行更換工程，安裝兩部空氣淨化機。該機具有高效率空氣微粒子過濾功能，使用70分鐘已可過濾房間內99.9%空氣傳染物。

隔兩日才知未裝過空氣淨化機

不過，醫管局指，兩部空氣淨化機未有如期於23日安裝，翌日凌晨卻安排新冠肺炎確診者，在檢測室做電腦掃描，逗留約5分鐘。事隔兩日後，即昨日（25日）下午兩時，才有職員發現檢測室未有更換空氣淨化機，醫院隨即安裝，亦停用房間90分鐘，將房內污染物排出。而在這兩日間，先後有71位病人在檢測室做檢查，當時有戴外科口罩；確診者亦有使用高濃度氧氣，佩戴具過濾裝置的氧氣面罩。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，院方正檢視整過工程流程，暫未知悉當日為何未有如期安裝兩部空氣淨化機。（歐嘉樂攝）

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，院方正檢視整過工程流程，暫未知悉當日為何未有如期安裝兩部空氣淨化機。他續指，經醫院感染控制組及工程部等作出風險評估後，由於確診者所戴的氧氣面罩，「係罩晒成個鼻、口」，亦可將病毒過濾，加上病人有戴口罩，協助確診者做掃描的職員有穿著合適裝備，相信感染風險好低，故僅有1位職員及10位病人被列為「其他接觸者」。11位「其他接觸者」需要接受28日醫學監察，及3次的病毒檢測，其餘61位病人則接受兩次的病毒檢測，院方正聯絡院內及院外涉及的病人。