新冠肺炎｜碧街東安街解封　約330人受檢測1確診　93戶未應門

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-27 06:49

昨晚被封鎖進行突擊强制檢測的油麻地碧街等「受限區域」今晨6時解封。政府發表公告稱期間，約330名居民接受檢測，發現一個確診個案，有關確診人士和其密切接觸者已經被分別送往醫院及檢疫中心跟進。民政事務總署及其下的牌照事務處、警務處，油尖旺民政事務處和深水埗民政事務處動員共約380人參與行動，進行了共306戶家訪，其中約93戶沒人應門，會采取措施跟進和追查。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨（26日）下午7時起限制在油麻地指明「受限區域」（即碧街9-27號和東安街3號）內人士留在其處所並按政府安排接受強制檢測。期間受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府昨於「受限區域」內設立8個臨時採樣站，要求受檢人士在當日午夜前到採樣站接受快速抗原測試和鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。快速抗原測試在約30分鐘內得出結果。

.26 碧街和東安街封區▼

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政府宣布行動在今日上午約六時結束，向「同心抗疫，小區『清零』」的目標再邁進一步。表示期間為受檢人士提供了簡單食物取用，包括杯麵、湯包（雞或豬）、荳奶、罐頭火腿豬肉和吞拿魚及樽裝水等，以方便一些受檢人士的晚餐安排。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和搓手液等，協助受檢人士抗疫。

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回應忽視少數族群需要的質疑

政府公告指考慮到在「受限區域」內有不少少數族裔人士，民政事務總署安排了18名能操尼泊爾語、烏爾都語或印地語的工作人員，協助少數族裔人士到採樣站進行檢測及協助工作人員解釋有關限制及檢測宣告的安排；亦製作了以三種較普及的少數族裔語言（尼泊爾語、烏爾都語和印地語）的宣傳單張，派發予身處「受限區域」的人士；還設立專為少數族裔人士的電話熱線，供受檢測宣告限制的少數族裔人士查詢及求助。而民政事務總署設立的另外一條熱線則處理了大約26宗查詢，查詢事項包括檢測安排及檢測範圍等。

政府提醒任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須依從強制檢測公告，盡快到檢測中心接受檢測。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處罰款25,000元及監禁六個月。