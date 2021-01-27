新冠肺炎｜油麻地封鎖區內有居民疑初步確診　由救護車送院

政府昨日（1月26日）晚上7時發佈新聞稿，指引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨晚7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9-27號和東安街3號內的受檢人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。
受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在今日（1月27日）上午6時左右完成此行動。
27日凌晨時份，工作人員正在執拾封鎖區內的臨時檢測站。有居民懷疑確診，由救護車送院。(張家豪攝)
就現場所見，大批相關人員在封鎖區域內工作。及至今日凌晨約2時，可見工作人員逐步將臨時檢測站的帳篷拆除、移走檯凳等，估計檢測工作已大致完成。惟至凌晨3時半左右，一輛消防處救護車駛至碧街停下，救護員穿上全套防護衣物，接載一名居於碧街與廣東道交界一幢大廈的女子離開。
據了解，消防處接獲衞生防護中心通知，遂派出救護員前往碧街上址，將一名女患者送往機場亞洲博覽館臨時醫院就醫。現場消息稱，該名女住客疑初步確診。大約1小時後，有一名男子由醫護人員陪同離開上述大廈，登上一輛政府小巴離開，初步疑為密切接觸者前往隔離檢疫。
至於上址封鎖區，至凌晨4時半仍未解封。
27日凌晨時份，工作人員正在執拾封鎖區內的臨時檢測站。有居民懷疑確診，由救護車送院。(張家豪攝)
27日凌晨時份，工作人員正在執拾封鎖區內的臨時檢測站。有居民懷疑確診，由救護車送院。(張家豪攝)
27日凌晨時份，工作人員正在執拾封鎖區內的臨時檢測站。有居民懷疑確診，由救護車送院。(張家豪攝)
27日凌晨時份，工作人員正在執拾封鎖區內的臨時檢測站。有居民懷疑確診，由救護車送院。(張家豪攝)
27日凌晨時份，工作人員正在執拾封鎖區內的臨時檢測站。有居民懷疑確診，由救護車送院。(張家豪攝)
有居民懷疑確診，由救護車送院。(余俊亮攝)
有居民懷疑確診，由救護車送院。(余俊亮攝)
一名男子登上政府小巴，相信前往隔離檢疫。(張家豪攝)