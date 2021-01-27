新冠肺炎｜油麻地封鎖區內有居民疑初步確診　由救護車送院

政府昨日（1月26日）晚上7時發佈新聞稿，指引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨晚7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9-27號和東安街3號內的受檢人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在今日（1月27日）上午6時左右完成此行動。