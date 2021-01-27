運輸署續暫停駕駛考試　一文睇清政府各部門最新服務安排

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-27 22:57

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，暫停近兩個月的基本公共服務，將於明日（28日）起陸續恢復，然而並非所有政府部門均會恢復所有服務，而是將根據不同的服務性質，提供有限度或繼續暫停服務。 以下詳盡列出政府各部門最新的安排。

運輸署宣布，為配合政府宣布的最新安排，將於2月1日起調整部分服務。（資料圖片）

運輸署調整部分服務

運輸署宣布，為配合政府宣布的最新安排，將於2月1日起調整部分服務，當中包括免試簽發香港正式駕駛執照申請，經投遞箱或郵寄遞交均恢復處理，但金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處，將繼續暫停即時申請的櫃位服務。運輸署會繼續提供已在網上登記預約的櫃位服務，加派人手處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。

運輸署呼籲，市民可盡量透過網上登記預約，未能預約的市民可郵寄或網上遞交申請，亦可於周一至五上午9時至下午5時，在各牌照事務處的投遞箱遞交。為免時間延誤，市民應盡量在牌照到期日前3至4周遞交申請。

至於駕駛考試方面，運輸署會於2月1日起恢復電單車駕駛考試（包括乙部試（強制試）及丙部試（路試））。已預約於2月1日或之後的考生，須按考試排期信內的考期、時間及駕駛考試中心應考。原定安排於去年12月2日至今年1月29日期間，因駕駛考試服務暫停而未能考試的考生，將陸續獲個別通知新訂的考期。

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電單車駕駛以外服務將會繼續暫停

而其他駕駛考試服務，包括私家車、輕型貨車及商用車輛路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試），以及駕駛考試排期服務，包括即時申請的櫃位、網上預約駕駛考試及重考生快期電話預約服務，將會繼續暫停，直至另行公告。運輸署在恢復駕駛考試後，個別通知受影響考生新訂的考期。

此外，在駕駛考試排期事務處暫停服務期間，需遞交延期、暫時取消駕駛考試、更改考試地區的考生，可於排期事務處恢復服務後兩周內遞交申請。

在車輛檢驗服務方面，運輸署轄下的車輛檢驗中心，將繼續於周一至周五，為已預約的車輛提供檢驗服務。運輸署指，因續領車輛牌照前需通過檢驗，市民應盡量提早排期遞交申請。

勞工處亦表示，將由明日起，於周一、周三、周五恢復所有櫃位服務。（資料圖片）

勞工署恢復所有櫃位服務

勞工處亦表示，將由明日起，於周一、周三、周五恢復所有櫃位服務。其中，位於觀塘的職業健康診所，將於周一、周三、周五全日開放，周六則於上午開放；至於粉嶺職業健康診所，則於周二、周四全日開放，以及周六上午開放。

勞工處亦指，由於實施政府僱員特別上班安排，各類查詢及申請的處理時間，或較一般為長；並呼籲市民可盡量使用的網上服務及資訊，亦可經電郵提出查詢及要求所需服務。

勞工署續指，除了到訪就業科轄下各就業中心和行業性招聘中心外，求職人士亦可使用互動就業服務網站尋找工作。勞工處的電話就業服務中心、各就業中心及行業性招聘中心，亦會於周至周五辦公時間，即上午9時至下午1時、下午2時至5時半，透過電話提供查詢及就業服務。

至於申請職業介紹所牌照或續領牌照的人士，可郵遞至「九龍旺角道一號旺角道壹號商業中心九樓九○六室」，或經電郵向職業介紹所事務科辦事處提交申請。而僱傭權益相關的資訊，市民可瀏覽勞工處網頁。

房委會亦宣布，雖然現階段未能提供全面的公共服務，但由明日起直至另行通告，將為市民提供部分基本服務。（資料圖片）

房委會提供部分基本服務

香港房屋委員會（房委會）今日亦宣布，雖然現階段未能提供全面的公共服務，但由明日起直至另行通告，將為市民提供部分基本服務。其中，所有公共屋邨管理處周一、周三及周五，由上午10時開放至下午4時，以處理屋邨管理事宜及已預約個案。但管理處內的收款處則維持暫停開放，租戶可透過其他1,000多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金。

而資助房屋辦事處周一、周三及周五上午10時至下午4時開放，提供有限度服務，包括樂富房委會客戶服務中心、觀塘建生廣場的白表居屋第二市場計劃小組；以及黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組、置業資助貸款小組。

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居者有其屋計劃銷售小組僅開放給已預約申請者

其中，樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃銷售小組，只開放給已預約的申請者。

樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處於周一、周三、周五上午8時至下午4時開放，提供有限度的一般公屋申請事宜服務；而已預約詳細資格審查會面、特快公屋編配計劃（2020）自選單位程序，則將會如期進行。

清拆安置辦事處、重建組分區（白田、美東及石籬中轉房屋）辦事處周一至五上午10時至下午4時開放，提供有限度就清拆安置或重建事宜服務。

最後，位於房委會總部地下的收納處，則周一至五上午10時至下午12時半，及下午2時至4時開放，處理租金以外的收納款項服務，包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便相關業主完成單位的買賣手續。

稅務局宣布，由明日起將提供基本公共服務，包括商業登記署、中央詢問處、印花稅署、追討欠稅組、退稅組。（資料圖片）

稅務局恢復公共服務

稅務局亦於今日宣布，由明日起將提供基本公共服務，其中商業登記署、中央詢問處、印花稅署、追討欠稅組、退稅組，於周一至五上午9時至中午12時，及下午1時30分至四時開放。中央電話查詢處則於周一至五，上午9時至下午12時半，及下午1時半至4時開放。

稅務局指，希望公眾理解服務規模會比平常縮減，市民或須等候較長時間，才可獲得服務，因此鼓勵市民可使用電子服務稅務處理。

此外，由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表及其他資料等事宜，可透過無社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。公眾如在處理有關事宜時遇到困難，可以電子、郵遞或傳真方式與稅務局聯絡。

海事處宣布，就船員考試及發證服務的安排，將分階段主動聯絡考期受影響的考生，以確定最新的日期。（資料圖片）

海事處將分階段聯絡受影響的考生

海事處今日亦宣布，就船員考試及發證服務的安排，將分階段主動聯絡考期受影響的考生，以確定最新的日期。而考試的現場安排，亦會在防疫措施的前提下作出相應調整。

至於中區海事分處將繼續提供牌照和關務服務，但油麻地、屯門、西貢、大埔、香港仔、長洲及筲箕灣海事分處的服務則繼續暫停，直至另行通知，包括牌照、關務、商船船員管理，以及本地船隻驗船及諮詢服務。

教育局表示，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處等，將由明日起如常提供公共服務。（資料圖片）

教育局部分公共服務恢復

教育局今日亦表示，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組及其他服務單位，將由明日起如常提供公共服務，但鼓勵市民透過電話、郵遞及電子方式提交非緊急查詢或申請。

至於教育局以下公共設施會維持暫時不對公眾開放，直至另行通告，包括九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館，以及藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心）。

環境保護署表示由明日起，公共服務有所調整，直至另行通告。（資料圖片）

環保署即時接聽服務有限度恢復

環境保護署亦表示由明日起，公共服務有所調整，直至另行通告。內容包括一般顧客服務熱線（2838 3111），即時接聽服務將有限度恢復運作，時間為周一至周五上午8時半至下午6時半。由於減少了接聽員工人數，以增加員工之間距離，市民或須等候較長時間，故可在留言信箱留下口訊或以電郵查詢。

環保署指，4個分區辦事處包括荃灣政府合署8樓、沙田政府合署10樓、九龍灣臨樂街19號南豐商業中心5樓、鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場2樓，其櫃位及接收牌照申請服務將恢復運作，辦公時間調整為周一至周五上午10時至下午4時。但另一個長沙灣政府合署8樓的分區辦事處，其服務則繼續暫停。

市民亦可把申請所需文件，放入上述5個辦事處的投遞箱內，而投遞箱的開放時間為周一至周五上午9時至下午5時，或經網上或郵寄提交牌照申請。職員將如常處理所有牌照申請。

環保署續指，將於稅務大樓34樓的辦事處設置投遞箱，市民可於辦公時間內，即周一至周五上午9時至下午5時，把符合或豁免車輛廢氣及噪音排放標準的申請連同證明文件，放入投遞箱內。職員完成批核後，將通知申請人領取許可文件。

此外，市民亦可前往環保署位於灣仔軒尼詩道130號修頓中心27樓的辦事處，辦公時間為周一至周五上午9時至下午5時，將根據《環境影響評估條例》的申請及相關文件，放入投遞箱內，職員亦會處理有關文件。

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環保署其他申請或查詢可經網上、電郵、郵遞處理

環保署續指，市民可經網上提交非道路移動機械的申請，以及經電郵或郵遞（地址：九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環保署減廢及回收課（4）），以提交登記或查詢「廢置食用油」計劃。

市民亦可致電2872 1838申請開設「建築廢物處置收費帳戶」，及致電2872 1854或2872 1856申請「建築廢物處置載運入帳票」及戶口查詢，或以電郵查詢有關事宜。電話服務時間調整為周一至周五，上午9時至下午12時半，以及下午1時半至3時。

市民可致電2872 1704或以電郵查詢廢物轉運服務。電話服務時間調整為周一至周五，上午9時至下午12時半，以及下午1時半至3時。

市民亦可經網上或郵遞（地址：鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場1403-05室環保署電動車課（3））提交「EV屋苑充電易資助計劃」的申請，或於辦公時間，即周一至周五上午9時至下午5時，把申請文件放入設在華懋交易廣場2樓的投遞箱內。

至於環保署設施方面，環保園訪客中心；T•PARK［源．區］訪客中心及T•SPA［源．泉］；WEEE•PARK訪客中心；龍虎山環境教育中心和流動環境資源中心，以及在已修復堆填區發展的設施繼續暫停開放，直至另行通告。

而各回收環保站及回收便利點，將繼續開放收集可回收物，其回收流動點（定時定點街站）則會維持有限度服務。

地政總署宣布，轄下各辦事處由明日起，全面恢復提供各項公眾櫃枱，以及電話查詢熱線服務。（資料圖片）

地政總署恢復公眾櫃枱、電話查詢熱線服務

地政總署今日亦宣布，轄下各辦事處由明日起，全面恢復提供各項公眾櫃枱，以及電話查詢熱線服務。署方呼籲，市民如非必要，應盡量經網上或其他電子途徑提出查詢、投訴及要求所需服務。同時，受特別上班安排影響，署方處理各類查詢、投訴及申請，或會有所延遲，回覆時間亦可能較長，故懇請市民諒解。

渠務署宣布，明日起將恢復部分基本公共服務，包括查閱渠務紀錄圖則、處理排污費、工商業污水附加費事宜等。（資料圖片）

渠務署4個辦公室恢復服務

渠務署今日亦宣布，明日起將恢復部分基本公共服務，包括查閱渠務紀錄圖則、處理排污費、工商業污水附加費事宜等。署方指，查閱渠務紀錄圖則，以及4個提供收發文件服務的渠務署辦公室，開放時間將恢復為周一至周五，上午10時至中午12時、下午2時至4時，直至另行通告。

而4個辦公室包括︰香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓、九龍彌敦道405號九龍政府合署12樓、香港鰂魚涌英皇道1063號23樓、香港薄扶林道2A號西區裁判法院地下。以上4個辦公室及沙田污水處理廠閘口，於開放時間外均設存放箱收取文件。此外，渠務署的設施將繼續暫停開放並取消訪客及教育活動，直至另行通告。

土木工程拓展署宣布由明日起，土木工程圖書館、辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》的申請等服務，將回復正常。（資料圖片）

土木工程拓展署辦公時間回復正常

土木工程拓展署亦宣布由明日起，土木工程圖書館、辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》的申請，以及礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間將回復正常。

其中，土木工程圖書館的辦公時間周一至周五，上午9時至下午12時半、下午2時至5時；辦理《傾卸泥土執照》和《搬運沙粒許可證》申請的時間為周一至周五，上午9時至下午12時半、下午1時半至5時15分；礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為周一至周五，上午9時至中午12時、下午2時至4時，以及周六上午9時至11時。

規劃署宣布由明日起，除了繼續提供緊急和必須的公共服務外，將恢復部分基本公共服務。（資料圖片）

規劃署將恢復部分服務

規劃署亦宣布由明日起，除了繼續提供緊急和必須的公共服務外，將恢復部分基本公共服務，直至另行通告。其中，位於北角政府合署17樓、沙田政府合署14樓的規劃資料查詢處，將提供根據《城市規劃條例》展示的文件供公眾查閱，其他櫃台服務則會繼續暫停。

規劃署指，為了減少人流和社交接觸，查詢處會限制同一時間的訪客人數。市民可以透過電話熱線（2231 5000）或電郵提出查詢，以及瀏覽規劃署網頁查閱一般規劃資料。

規劃署續指，轄下的地區規劃處，將恢復必須的外勤工作，期間公告的規劃申請地盤通知，則繼續暫停張貼。而規劃申請通知，則會繼續在指定報章刊登，以及上載於城規會網頁。公眾須留意報章上及城規會網頁上發布的規劃申請通知。

此外，北角政府合署18樓的收發處，亦會於辦公時間，即周一至周五上午9時至下午5時內提供基本服務。至於展城館將繼續暫時關閉，直至另行通告。為了讓公眾在閉館期間，能繼續享用服務，展城館正透過網上形式舉辦活動，詳情請於辦公時間致電3102 1242，或瀏覽展城館網頁。

公司註冊處表示，由明日起除維持現時提供的櫃台服務，亦將重新開放公眾查冊中心。（資料圖片）

公司註冊處重新開放公眾查冊中心

公司註冊處今日亦表示，由明日起除維持現時提供的櫃台服務，以接收以印本形式交付的文件，讓客戶領取成立公司的註冊證明書外，將重新開放公眾查冊中心。該處提供服務的辦公時間為周一至同五，上午9時半至下午4時，包括金鐘道政府合署13樓公眾查冊中心、14樓公眾服務大堂、九龍灣「一號九龍」12樓。

公司註冊處呼籲，客戶可繼續以電子方式或郵遞方式交付文件。客戶如非需要緊急服務，應避免前往該處的辦公地點。該處會繼續於「註冊易」網站、網上查冊中心網站，以及信託及公司服務提供者註冊辦事處的網站，提供電子文件登記及查冊服務。

公司註冊處亦指，由於公司註冊處的服務尚未全面恢復，各辦事處提供服務的等候時間，或可能會延長，亦需要較長時間處理以印本形式交付的文件。

▼四個指定強檢區域▼

政府物流服務署周一及周二提供服務

政府物流服務署今日亦宣布，會繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署10樓的政府物流服務署的收款處，由明日起於周一及周二上午8時半至下午1時、下午2時至5時，提供收取憲報刊登所需費用服務，直至另行通知。如有查詢，可於周一至周五上午9時至下午6時致電2564 9570。

立法會秘書處宣布，立法會公共申訴辦事處由2月1日起，將有限度恢復櫃檯服務。（資料圖片）

立法會秘書處2月1日起逢周三、周五恢復服務

立法會秘書處今日亦宣布，立法會公共申訴辦事處下周一，即2月1日起，逢周三、周五上午10時至下午4時半將恢復櫃檯服務。秘書處會繼續安排職員在家中工作，但負責為立法會會議或委員會會議提供服務、維持秘書處基本運作的職員除外。此外，秘書處將繼續實施現行防疫措施和安排，詳情可參閱立法會網頁的公布。