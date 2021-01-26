政府1月28日恢復部份公共服務　列明入政府建築須用「安心出行」

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 18:32

受新冠肺炎疫情影響而暫停近兩個月的政府基本公共服務，將於後日（28日）起陸續恢復。政府今日（26日）恢復服務安排時，為前往政府大樓或辦事處的市民，加入新防疫要求，除必須一直佩戴口罩、探熱及跟從人流控制安排外，新要求為須使用「安心出行」手機應用程式。 翻查政府早前發出的新聞稿，「安心出行」App自11月中旬供下截使用後，政府在11月底至12月底，曾發出有關政府僱員特別上班安排或提供公共服務的新聞稿，當時並未列入使用「安心出行」程式的相關要求。直至本月初起，開始加入相關字眼。

港府去年11月中旬推出「安心出行」應用程式。（資料圖片）

政府自上月初實施政府僱員特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務，以及抗疫人員外，其他政府僱員已留在家中工作接近兩個月。政府發言人今日（26日）宣布，考慮到社會和經濟運作需要，後日（28日）起，政府部門會恢復部分基本公共服務，若條件許可，將全面恢復正常公共服務，各部門會另行公布所恢復服務的安排詳情。

政府發言人又提到，為減少人流和社交接觸，各政策局和部門會採取彈性措施，盡量減少辦公地點同一時間的員工數目，如將員工分兩組交替在家工作，或是擴大彈性上班及午膳幅度，故辦事處開放時間或會有所更改，輪候時間可能較長，希望市民理解。

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本月起新聞公告列明出入政府大廈須用「安心出行」

政府發言人呼籲，有需要市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得服務；若必須前往政府大樓或辦事處，必須一直佩戴口罩，以及遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。政府又呼籲僱主按運作需要提供彈性上班安排，容許員工在家工作，減少社區人流和社交接觸。

▼政府新聞公告內容對比：本月起要求市民出入政府大樓須用「安心出行」▼

翻查政府新聞網資料，港府在11月中旬推出「安心出行」App後，11月30日及12月21日的新聞公報中只要求亦進入或身處政府大樓或辦事處者必須一直佩戴口罩、遵從體溫檢測及人流控制安排。未有關於使用「安心出行」的字眼。

但自本月起，不論是1月5日、1月19日，還是今日（1月26日）的公告中，均表明市民進入或身處政府大樓或辦事處，「必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用『安心出行』流動應用程式和人流控制安排。」