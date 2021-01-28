稱受制服誘惑刺激　偷拍空姐裙底　酒店男職員被判社服令160小時

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-28 14:25

報稱在酒店任職的機場服務櫃台男職員，於機場偷拍空姐裙底春光，但因手機碰到空姐的小腿而被發現，受查後被揭在該兩日內另於商場及港鐵站偷拍其他女子，一共錄下15段影片。職員警誡下稱，因受空姐制服刺激，才以身試法。他早前承認4項作出有違公德的行為罪，今（28日）在西九龍法院聽取判刑。辯方求情指他因欠債壓力而犯案，其女友已為他償還所有債務。裁判官劉淑嫻採納報告建議，判處社會服務令160小時，並告誡他不要再犯及聽從感化官指示，否則必定判監。

被告陳家樂（37歲 ）承認於去年6月12日，在銅鑼灣時代廣場內拍攝共8段不知名女性的裙底影片，翌日在香港國際機場一號客運大樓的扶手電梯上拍攝3段X的裙底影片；並於同日在油塘港鐵站及將軍澳PopCorn商場內拍攝共4段不知名女性的裙底影片。

被告陳家樂承認4項作出有違公德的行為罪，今被判社會服務令160小時。(林樂兒攝)

辯方指被告因欠債而長期承受壓力 女友已為他還清債務

法庭早前索取背景、精神科醫生、心理專家及社會報告令報告。辯方求情指，被告案發時因欠債而長期承受壓力，並需做兩份工作，所以才犯下此案。其女友現已為他還清債務，被告亦知錯，盼法庭採納報告建議，判處社會服務令。

案情指，當日X身穿空姐制服上班，在機場乘扶手電梯時感到左小腿被觸碰，轉頭看見被告蹲在身後，隨即報警。警察調查時發現被告另有多段於不同地點拍攝裙底片段。被告警誡下表示去吃早餐的途中，被X的制服刺激，一時衝動偷拍。他又解釋因負債受壓力才會犯案。

案件編號：WKCC4525/2020