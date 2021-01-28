增39宗確診　韓國輸入個案帶英國變種病毒　揭早前兩個案皆有變種

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-28 17:45

衞生防護中心公布，截至凌晨今日錄得39宗確診個案，較昨日回落21宗。值得注意是，今日錄得一宗輸入個案，患者由韓國返港，屬於在英國發現的變種病毒株。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，經化驗後發現早前確診個案中，再發現多2宗個帶N501Y變種病毒個案，即會在英國、南非變種病毒個案中找到，分別來自瑞士及菲律賓的患者。

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39宗確診個案中，1宗輸入個案，餘下38宗本地個案中，20宗屬源頭不明，有40多宗初步確診。

張竹君稱，發現多3宗N501Y變種病毒。（盧翊銘攝）

張竹君指，今日確診的韓國輸入個案（編號：10315），該個案經快速測試後為N501Y基因，即早前英國及南非的變種病毒，需要詳細檢測才得悉詳細分類，而早前確診的兩宗個案都屬於N501Y變種病毒，為從瑞士經多哈坐QR818航班，1月21日抵港患者（編號：9913，張竹君之後更正為9943）及由菲律賓1月21日抵港者（編號：9946）。

昨日（27日）有傳媒問及，葵涌9號碼頭有無人中招，張竹君指有3人初步確診，但今日澄清指說法有誤，3人是每周一次都做恆常檢測，會混合樣本測試，當時有弱陽性，之後3位人士再做檢測，兩人有入醫院測試，至今未發現陽性個案。