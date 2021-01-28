確診食肆｜增5間餐廳　會展薈景、再興燒臘飯店、Espuma上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-28 00:59

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周三（26日）公布新增60宗確診個案，21宗為無源頭個案。根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，以港島區佔最多有4間，包括香港會議展覽中心薈景、祥興大廈再興燒臘飯店、東區興東商場大快活、中西區威靈頓廣場Espuma。餘下一間餐廳位於新界元朗，為置富嘉湖2期湘川滬。

源頭不明患者曾到灣仔2間餐廳

新上榜的食肆中，以港島區佔最多有4間，其中一名50歲的女患者（編號︰10231），為源頭不明個案，並無病徵，居於柴灣康翠臺2座。她曾到訪2間位於灣仔的餐廳，包括香港會議展覽中心薈景、祥興大廈再興燒臘飯店，並到過南區黃竹坑南滙廣場。

而另一名55歲的女患者（編號︰10279），亦是源頭不明個案，於1月15日發病，居於筲箕灣東熹苑華熹閣，曾到過東區興東商場大快活。

亦有一名37歲的女患者（編號︰10263），為有關連個案，於1月24日發病，居於青衣藍澄灣六座，曾到過中西區威靈頓廣場Espuma。

最後一間上榜餐廳位於新界元朗，一名84歲的女患者（編號︰10278），為源頭不明個案，於1月22日發病，居於天水圍嘉湖山莊麗湖居9座，曾到訪元朗置富嘉湖2期湘川滬。

居佐敦指定範圍的88歲老婦 曾到訪老人護理中心

此外，名單中亦列有油尖旺鐘聲慈善社—田家炳老人日間護理中心，到訪者為一名88歲的女患者（編號︰10238），為有關連個案，於1月25日發病，居於油麻地上海大廈。該大廈與護理中心，亦同處於近日政府擴大的式佐敦指定區域範圍內。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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西九龍中心、朗豪坊再度上榜

名單上亦列有美孚新邨地利亞修女紀念學校，到訪者為一名17歲的男患者（編號︰10235），為源頭不明個案，於1月23日發病，居於土瓜灣祥雲大廈。

而油尖旺及深水埗區兩間著名的商場亦再度上榜，分別是西九龍中心（編號︰10255）和朗豪坊（編號︰10206）。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼