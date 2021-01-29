專訪註冊中醫師 　煙草傷肺必須徹底戒煙

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-01-29 15:08

想戒煙又不想使用尼古丁貼或吃藥，有甚麼另類好方法？加熱煙、電子煙等新興煙草產品標榜少煙沒有臭味，甚至宣稱可幫助戒煙，近年開始在煙民之間盛行。但究竟此類產品是否能有效戒煙？還是只能提供更多選擇予吸煙人士，而未有實際減低吸煙意欲的功效？香港大學最新一項研究追蹤本港有意戒煙人士的報告顯示，有約4成半人士使用加熱煙幫助自己戒煙，但使用6個月後卻沒有提高成功戒煙的機會。西醫普遍不認同坊間聲稱以另一款煙草產品作戒煙工具的看法，但到底中醫對此有何看法呢？今次請來博愛醫院註冊中醫師高琳為大家講解。 攝影：龔嘉盛

煙草令人終生不厭

中藥著作《本草備要》中明確記載煙草會令人上癮。高醫師指，煙草經燃燒後形成的煙霧及二三手煙皆屬穢濁之氣，經口鼻吸入身體，首先影響肺臟，灼傷肺津。「人吸食後會對煙草產生依賴，另外，煙草產生的濁氣會傷肺，讓你不知不覺間呼吸出現困難。」高醫師稱，無論是傳統煙還是加熱煙，均會損害吸煙者的心肺功能。「見過最嚴重的情況是呼吸極為不順暢，出現心絞痛，只有徹底戒煙，包括所有煙草後才有明顯改善。」高醫師補充，肺在人體體表相應為皮膚，若皮膚不能得到充足的滋養，便會加速其老化過程。

戒煙初期大多數人都會不適應要一下子改變長年累月的習慣。其中一個原因是身體未能即時適應尼古丁水平下降而出現退癮徵狀，讓人容易頭暈、頭痛、無法集中，甚至情緒不穩。高醫師說，中醫的針灸治療正是透過刺激穴位，有助宣通肺氣、鎮靜安神，以紓緩退癮症狀的不適。「我們會針刺一組固定的穴位，例如頭頂的百會穴，有寧心安神作用；又會刺激手部的合谷穴、内關穴，可以紓緩痰多、反胃等不適；至於下肢就會針刺足三里、三陰交、太冲等穴位，調補肝腎、脾胃，達到固本培元的效果。」

中醫戒煙保健相得益彰

高醫師指，近十年間已有超過10萬人次使用博愛醫院的免費中醫戒煙服務，成功率亦達40%，與西醫相若。

中醫戒煙既有效幫助吸煙者戒煙，亦對身體有保健作用，更因其非藥物治療的性質而不會出現因藥物引致的副作用，是安全有效的戒煙方法。因此，自中醫治療於香港愈來愈普及後，報名使用服務的人數亦有上升跡象。「我們的服務以年期計算，近十年間已錄得超過10萬人次使用，成功率達40%，與西醫相若。」

中醫師為戒煙者進行針灸。

醫師首先會與使用服務的吸煙人士進行評估，包括一氧化碳呼氣測試，再制定治療詳情。及後便會每周進行兩次針灸，完成6次針灸療程後，便會進行為期1年的跟進，密切關注戒煙者的身體情況，整個療程費用全免。

中醫戒煙成功個案分享

柯先生指，吸食加熱煙的味道不像傳統煙，反不自覺地吸食更多更長時間。

從事建造業的柯先生在中學開始就因為朋輩及家人影響而開始吸煙，一抽便上癮了18年。柯先生指，自己當時平均一天吸食兩包煙，最高峰時試過一天要吸食3包煙。加熱煙和電子煙近年流行，甚至標榜有助戒煙，於是一心想戒煙的他也跟隨朋友嘗試改吸加熱煙，誰料卻愈吸愈上癮。「因為它的味道不像傳統煙，所以不自覺地吸食更多更長時間，才能滿足煙癮。」談到戒煙過程，他笑指，一切都是機緣巧合。那時剛巧有戒煙比賽的活動，為他提供確實到位的戒煙服務，並在妻子鼓勵下安排開始戒煙療程。他最初使用戒煙香口膠減低退癮徵狀，但很快就覺得對自己成效不大。後來接觸到中醫戒煙服務，成效非常顯著。「我做完針灸之後，無論身心都真的放鬆了。雖然整個戒煙過程中也曾受到朋友的引誘，但是憑著堅持自己的意志，繼續撐下去，最後成功戒煙。」柯先生至今已成功戒煙兩年，坦言不再擔心影響太太及兒子健康，戒煙後心情亦很舒暢。

李小姐指，吸食加電子煙後，胸口開始頻繁出現不適，決意戒煙。

李小姐煙齡13年，15歲開始吸煙，後來因市場推銷電子煙為無煙臭味，便開始和朋友一起轉吸食電子煙。卻於約1年後，她的胸口開始頻繁出現不適，並且恰巧同齡的身邊人因吸食電子煙而患上肺癌而離世，於是決意使用中醫戒煙服務開始戒煙。現在已經成功戒煙3個多月的李小姐分享，雖然目前還會出現輕微的退癮徵狀，但中醫為她進行的針灸很有效用。「彩虹區的李醫師很熱心及細心聆聽戒煙者的難題，並提供不同意見，令我的戒煙意志更堅定。」

劉先生同樣在中學時期因對煙草產品好奇及受朋輩影響，於是開始吸煙，曾經每天吸食約40枝煙。他後來改吸食電子煙，卻發現心跳頻率異常加速，擔心不已。他坦言，當時擔憂健康加上不想再被煙草操控人生，故萌生戒煙的念頭。然而，他和柯先生一樣，所用的戒煙香口膠雖然有初步成效，但認為「香口膠始終含有尼古丁，所以長期使用都不是辦法。」後來，他轉用中醫戒煙服務，並最終成功戒煙。他笑稱，中醫針灸療法效果令他喜出望外，成功減少了對吸煙的渴望。

疫情困於家中如何紓緩戒煙時不適？

高醫師指，有意戒煙的朋友也可在家中自行按壓穴位，紓緩不適。

現時大家多居家抗疫，如有意戒煙的朋友在家中煙癮起引致不適，又可以怎麽辦呢？高醫師建議，可以嘗試自己按壓一些穴位、耳穴，以安心神。按壓時產生的疼痛感覺亦有助分散吸煙的意欲。「你可自己按摩合谷和足三里這兩個穴位。」按摩合谷可緩解疼痛、頭暈，而足三里則可紓緩脾胃不適，而且用以應付飯後煙癮特別奏效。

凡年滿18歲或以上的香港居民只要有意戒煙，均可參加博愛醫院的免費中醫針灸戒煙服務。有意戒煙者可致電博愛中醫戒煙熱線2607 1222查詢服務詳情。