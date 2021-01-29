東發大廈圍封│有食肆員工全晚未獲安排檢測　7人各被罰5000元

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-29 12:13

新冠肺炎疫情持續，政府昨晚（27日）於北角錦屏街東發大廈突擊「封區」，並於早上7時許容讓持有檢測證明住客離開。 於東發大廈有餐廳員工離開時，被指未在指定時間進行檢測，7名員工每人被發5000元告票。他們稱昨晚封區後，有政府人員要求他們留在店內等候檢測，他們逐輪流休息及拉下半閘，惟至早上仍未有人拍門安排。 餐廳老闆許先生稱，已即時快鏡翻看閉路電視，未有發現有人拍門通知，批評當局行動有漏洞及不合理。

東發大廈的餐廳Villa Villa員工全晚未獲安排檢測，於早上離開時卻被發告票。（梁鵬威攝）

於東發大廈的餐廳Villa Villa自昨晚「封區」後，被傳媒廣泛報道有員工須在店內通宵留守。至今早約5時多，店舖仍只有拉下半閘，在外清楚可看到店內有燈光及有員工在內。

於清晨5時多，記者在外可見東發大廈的餐廳Villa Villa內有人及有燈光。（梁鵬威攝）

餐廳員工梁小姐稱，7名員工於昨晚獲政府人員告知，可於店內等候安排檢測。期間他們輪流休息，店內有開燈及只拉上半閘，惟一直未有人安排他們檢測。而店外一直有警員駐守，他們有曾走出店外，「同警察先生你眼望我眼，但都冇叫我哋檢測。」

立即入嚟票選01最強勢新聞大奬，揀選您心水的年度話題或時事，更有機會贏取256GB iPad Air一部！<<立即投票贏大獎>>

未獲安排進行檢測 被要求填寫解釋信及自行投訴



黃先生稱，早上解封後，他們獲告知可離開，於登記時被指未有在指定時間內檢測，向每人發告票罰款5000元，要於21日內交罰款。他們要求上訴，對方稱「冇人拍你哋門咩？」，並要求他們填寫解釋信及自行投訴。



他們稱做法不合理，而安排「好無交代」，「講好咗會通知，我哋咪喺度等，」而門外的警察亦未有任何通知。他們曾要求政府人員提供拍門時間，以便翻看閉路電視，惟對方只有互相推卸。

有住户曾表示政府人員拍門不果會張貼告示，惟店外未有貼上告示，員工亦稱未有接獲類似通告。他們需要在店內等候有結果才可離開。

東發大廈餐廳Villa Villa的黃先生稱，當局昨晚要求他們在店內等候，但一直無人拍門。（梁鵬威攝）

翻看閉路電視畫面 未曾見有人拍門通知



餐廳老闆許先生接受電話訪問，稱昨晚透過閉路電視觀察情況，未有看到有人拍門，而今早獲悉事件後，亦透過快鏡翻看閉路電視畫面，同樣未有發現曾有拍門。他稱當局做法有漏洞，「員工得個等字，」又認為發告票做法不合理。他稱會再翻看閉路電視片段，以確認事件。

協助員工處理事件的區議員李予信稱，餐廳在後巷位置，員工難獲悉於錦屏街檢測情況。他認為，有關餐廳情況已於昨晚被廣泛報道，加上政府有責任確保每個人獲安排檢測，若有關人員未有拍門，屬政府大錯漏。