東發大廈圍封│住户登記檢測後　仍被貼告示指無人應門　批不合理

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-29 10:41

新冠肺炎疫情持續，政府昨晚（27日）於北角錦屏街東發大廈突擊「封區」，並於早上7時解封。 現場可見，住户於登記後獲准離開，有人稱要趕上班，亦有人帶同行李離開。有住户稱，昨晚登記檢測後仍，被政府人員於門口貼上告示，稱他未有應門，認為有關行動不合理。此外，有住户則不滿太遲派發糧食，昨晚只可靠蘿蔔糕作晚餐。

1月29日，東發大廈解封，早上7時大批市民離開。（梁鵬威攝）

北角東發大廈，於約5時多已有居民下樓嘗試離開，但被工作人員告知現場未解封。現場於早上7時解封，有住户於登記處輪候離開，住户登記後可獲派一盒口罩，有不少住户急趕離開指要趕上班。而東發大廈雖有兩個出入口，但住户被一律要求循錦屏街出口離開。

昨晚檢測後已有短訊證明 今早門外卻有告示指未應門



住户陳先生稱，昨晚檢測後已獲短訊證明，但在早上離開單位時發現門外被貼上告示，指政府人員曾多次拍門要求檢測但未有回應。他稱，於檢測後已睡覺休息，認為已一早登記檢測無理由再上門拍門，對情況感到奇怪，「係好唔make sense。」他認為，通宵封區做法合理，配套物資充足，「起碼7點後返到工都唔算封鎖。」

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有住戶昨晚僅以蘿蔔糕充飢



蔡小姐稱，昨晚6時多回到家未趕及購買飯餸，並於晚上10時多才獲派糧食物資，批評派得太遲，稱只能靠蘿蔔糕充飢。她稱，同樣要趕於早上8時上班，未知公司會否有扣糧情況，又指短訊未有告知檢測結果，誤以為未有結果。住户Simon亦稱昨晚收工後已被「封區」，「飯都冇得食。」

住户黃女士稱離開時只須出示檢測證明短訊便可離開。（張嘉敏攝）

住户黃女士稱離開時只須出示檢測證明短訊便可離開，她原於早上7時上班，由於要輪更工作，須於7時前趕回公司接更，曾於早上5時多嘗試下樓不果。她稱已向公司反映要遲到，「體唔體諒唔知道，呢啲公司決定。」她指，政府應更早封區，「一知道有消息就即刻做嘢，」以防止病毒擴散。

住户莫先生稱，早前因強制檢測令已作檢測，今次為短期內作兩次檢測，認為若一次過做測試會較好，多次輪候檢測有一定的傳播風險。