沙田車公廟新春仍開放須掃「安心出行」　惟年初二求籤禁公眾入場

撰文：鄧穎琳
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每年農曆年初二車公誕，新界鄉議局代表都會到沙田車公廟為香港來年運程求籤。華人廟宇委員會今日（2月1日）公布，新冠肺炎疫情下，年初二（2月13日）早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。
另外，車公誕將在初一至正月十五日向公眾開放，委員會呼籲市民避免在人流高峰期間前往參拜。另外，車公廟會嚴格實施防疫措施，除了入場人數以廟內可容人數一半為限，所有人入內前須量度體溫、戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等，並呼籲市民避免在人流高峰期間前往車公廟，「善信誠心參拜，日日都是好日子。」
年初二為車公誕，以往大批市民都會前去沙田車公廟上香。（資料圖片）
華人廟宇委員會今日公布農曆新年期間有關沙田車公廟的參拜安排。車公廟將在年三十（2月11日）及大年初二（2月13日）朝八晚六開放，大年初一（2月12日）朝七晚六開放，而年初二晚將由晚上11時開放至翌日下午6時。至於年初四至正月十五（2月15日至26日）則由上午7時開放至下午5時半。
委員會指，「善信誠心參拜，日日都是好日子。」呼籲市民避免在人流高峰期間前往車公廟。
入廟者須戴口罩、量體溫及掃描「安心出行」二維碼
委員會表示，須把廟內祈福參神活動風險維持在可控範圍內，為減低疾病傳播風險，車公廟會嚴格實施防疫措施，進廟者須量度體溫、戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等。
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點香區範圍禁用酒精消毒
而農曆年假期間，廟內將實施單向人流管制，進廟人數不多於可容納人數上限的一半；而廟宇入口會提供消毒搓手液，並定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍，以及確保洗手間梘液供應充足。委員會發言人提醒入場人士切勿在點香區範圍使用酒精，免生危險。