沙田車公廟新春仍開放須掃「安心出行」　惟年初二求籤禁公眾入場

每年農曆年初二車公誕，新界鄉議局代表都會到沙田車公廟為香港來年運程求籤。華人廟宇委員會今日（2月1日）公布，新冠肺炎疫情下，年初二（2月13日）早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。

另外，車公誕將在初一至正月十五日向公眾開放，委員會呼籲市民避免在人流高峰期間前往參拜。另外，車公廟會嚴格實施防疫措施，除了入場人數以廟內可容人數一半為限，所有人入內前須量度體溫、戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等，並呼籲市民避免在人流高峰期間前往車公廟，「善信誠心參拜，日日都是好日子。」