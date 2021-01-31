牛年農曆新年將至　旺角花墟人車爭路　市民：大家逼爆都唔知為乜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-31 20:08

本港第四波疫情持續，農曆新年將至，不少市民為了避開新年前的人流，提前到旺角花墟買年花，現場出現人車爭路的情況，同時因道路兩旁擺滿年花，行人路狹窄，更有市民和店家發生爭執須警方處理。 多名市民均表示，因政府的措施朝夕令改，擔心年宵市場未能如期舉行，故提早購花，「插針都唔入，老實講防疫咪仲差過以前，不如打散每個區好過啦。」亦有市民指，蘭花的價格較去年便宜，售價500元的蘭花大減至300元。

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踏進年關，10天後便是除夕夜，旺角花墟今日下午4時已人山人海，大批市民洶湧擠進花墟一帶購花。而馬路兩旁均放滿年花，甚至出現人車爭路的情險，有數名警員於現場維持秩序。或因行人路狹窄，途中更出現市民的爭執，最後更驚動警員處理。

多名青年踢桃花惹爭執

有店員稱，約6名年約10多歲的青年途經花店外的行人路時，腳踢路上的桃花，「講晒粗口喺度踩我哋啲花，叫佢唔好走佢又走！」但記者見該店的年花已放滿行人路，質疑是否因路窄而產生的誤會。她則激動強調，「佢哋一路行一路X晒老母，佢哋一齊行過嚟㗎！」

或因行人路狹窄，途中更出現市民的爭執，最後更驚動警員處理。（歐陽德浩攝）

市民憂年宵未必如期舉行提早買花

與此同時，花墟亦有不少市民已滿載而歸，居於花墟附近的曾先生表示，因今日為假期，同時天氣回暖，為免與其他市民搶購年花，故提早前來花墟，最後以200多元買了一盆桔。「而家花墟逼爆，插針都唔入，老實講防疫咪仲差過以前，不如打散每個區好過啦。」

曾亦指，今年不會到年宵市場，認為政府措施朝夕令改，或最後無法如期舉行。「驚到時唔知政府防疫點，到時3點有得買，4點冇得買就麻煩囉。」問到政府應如何改善，他指，「佢冇得改善，搞到大家慘，花農又慘，大家逼爆花墟唔知為乜！」

曾先生（右）認為，政府措施朝夕令改，或最後無法如期舉行。（歐陽德浩攝）

蘭花價格由500元減至300元

而侯女士則帶同兒女行花墟，並表示蘭花的價格較去年便宜，500元的蘭花減至300元，高呼「今年啲花幾抵！」她指，將預備1,000元買蘭花，因蘭花擺放的時間較長，同時疫情下減少外出可為家中裝飾，「唔出街買啲花會開心啲。」

侯女士亦表示，今年不會再到年宵市場，因場內人山人海將增加感染風險。問到政府應否取消年宵或花墟，她認為社會上有不同聲音，政府需再作安排。

侯女士（左）表示，蘭花的價格較去年便宜，500元的蘭花減至300元。（歐陽德浩攝）

市民指花墟人數已較去年減少

林小姐則表示，今日奉父母之命，將購買2至3盆蘭花。但她亦擔心年宵市場隨時取消，故提早到花墟買花，「今日唔知聽日事，唔知到時係咪有得行。」