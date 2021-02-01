科興國藥│藥劑師倡交數據後由香港專家評審　毋須刊登於國際期刊

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-01 12:03

政府將為香港市民接種新冠疫苗，當中洽購了的滅活技術疫苗由內地科興生產，但該公司一直未有提交完整數據予港府作審批，也未有把數據刊登於國際期刊。有人建議轉購內地國藥疫苗，惟該公司亦一樣未有第三期研究完整數據。 有藥劑師認為，港府未必需等到這些藥廠把數據刊登於國際期刊後才開始審批，只要數據交予港府，亦可以由香港的專家作審視，因為香港的醫生、學者亦與外國專家一樣，有能力分析及審核數據。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，若這些公司願意提供數據，即使不是完整數據，也可逐步審核，惟現時問題是這些公司不提交數據。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台節目《千禧年代》指出，疫苗研究數據是否刊登於國際期刊並非最重要，但數據必須經同行評審，他認為香港的醫生、學者、藥劑師都有國際水準，有協助外國評審，自己亦有做研究，「一定識睇數據」，與外國專家一樣，有能力可以分析、評審第三期研究的數據是否達到安全性、有效性，可以做到把關，亦可加快審批。但他坦言國藥未必會願意提供相關數據，需要中央政府協助才可成事。

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗早前於內地獲准附條件上市。（新華社）

何栢良就在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時問題在於科興及國藥不提供第三期的數據，呼籲勿本末倒置，要求香港的專家在無數據下做審批。他認為，若這些公司願意提供數據，即使不是完整數據，「可以用滾動式，有幾多數據交幾多。」他又指，內地與香港處理疫苗做法不同，無理由內地藥監局批准使用的疫苗，就可自動於香港使用。

崔俊明指出，只要藥廠把數據交予港府，亦可以由香港的專家作審視，因為香港的醫生、學者亦與外國專家一樣，有能力分析及審核數據。（資料圖片／黃舒慧攝）

香港應做好兩手準備 單靠一種疫苗有一定風險



另外，崔俊明指，歐盟雖然對於疫苗出口施加要求，但不包括已經簽訂協議的情況，因此香港不受是次事件影響，但如若需要「加單」就可能會有阻滯。他又稱，香港應做好兩手準備，阿斯利康的疫苗早前指可於6、7月抵港，但有機會延至9月，香港在3至9月期間若單靠一種疫苗，有一定風險，倘日後發現該款疫苗有問題，要暫停接種，「問題好大」。

他續指，有消息指港府正考慮購入的第四種疫苗是重組蛋白技術、美國公司Novavax生產的疫苗，雖然該疫苗有效率高，但他指該公司規模細，只有約400名員工，經營30年來未曾製造過藥物，政府購入前也需考慮這些因素。

何栢良認為若藥廠願意提供數據，即使不是完整數據，也可逐步審核。（資料圖片）

崔俊明在商台節目中就表示，該會昨天公布的調查反映港人想接種新冠疫苗的比例偏低，比英美都低。他指，私家醫生多傾向使用國藥及科興，因為注射程序較方便。另外，調查反映港人「好驚」疫苗副作用，港府可多宣傳普遍副作用只會短暫發生，大約維持數天。