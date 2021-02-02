壹傳媒要求警歸還被檢取資料　稱未能讀取硬碟　官准延長限期

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-02 14:05

壹傳媒位於將軍澳的大樓，去年8月被警方進入搜證，並檢取多箱物件，壹傳媒、創辦人黎智英及4名被捕高層事後入稟，要求警方歸還涉及法律專業保密權(LLP)的資料。法庭早前下令評估撿取的資料，若屬LPP及新聞資料，警方須交還。案件今(2日)在高等法院處理時，壹傳媒指未能讀取部份資料，向法庭申請更多時間。其中代表壹傳媒行政總監黃偉強的律師透露，黃被診斷患上主動脈瘤，去年12月曾做開胸手術，律師向其索取指示有困難。法官聽取陳詞後，批准給予更多時間予原告，檢驗資料。

壹傳媒稱未能讀取3個伺服器

是次申請共涉兩張傳票，第一張傳票的原告包括壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司和壹傳媒管理服務有限公司(下稱壹傳媒)。另一張傳票的原告為壹傳媒行政總監黃偉強。答辯人均為警方。

代表壹傳媒的律師指，未能讀取3個伺服器內的資料，故要求法庭給予多24天。

二高層患主動脈瘤仍在康復中

代表黃偉強的律師則指，涉及兩個硬檔內的資料未能讀取，要求多42天，又透露，黃偉強患上主動脈瘤，去年12月21日曾進行心臟手術。他已出院，但仍在康復中，說話能力受影響，律師向他索取指示困難。他在被控的刑事案件中其中一項保釋條件，為需定期到警署報到。因其健康情況，他暫不需要到警署報到。

警認為未有嘗試讀取

代表警方的律師則回應稱，已給足夠時間予原告檢視文件，又指原告未有嘗試讀取部份資料。

惟法官最終批准給予壹傳媒和黃偉強分別多21和35天，但就是次申請，原告需支付警方的訟費。

案件編號：HCMP 1217、1222/2020