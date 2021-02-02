吸煙與健康委員會倡加煙稅100%　推動煙民戒煙

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-02 15:37

新冠肺炎肆虐，但部份煙民仍冒險在街頭吸煙，香港吸煙與健康委員會委員會主席湯修齊今日（2日）亦指出，吸煙不但除下口罩，更以雙手接觸口鼻，增加社區傳播的風險。 他指出，政府於2011年增加煙草稅後，其後的十年再無大幅增加煙草稅，委員會早在1月25日已聯同83個團體去信財政司司長，促請政府於本年度財政預算案增加煙稅100%，並按年增加煙草稅率，從而加快降低吸煙人口，以保障公眾健康。

近年有新型煙草產品例如電子煙及加熱煙開始流入市場，湯修齊認為應趁問題尚未嚴重，盡快禁絕所有新型煙草產品。（馬煒傑攝）

政府於2011年增加煙稅稅後，其後的十年再無大幅增加煙草稅，現時煙草稅率佔現價比例約為63%，遠低於世界衛生組織的建議水平75%。而近年本港吸煙率不但下降速度緩慢，更有輕微回升的跡象。香港吸煙與健康委員會倡議政府於2021至2022財政年度大幅增加煙草稅至100%，並按年增加煙草稅率，從而加快降低吸煙人口，推動香港的控煙進程，以保障公眾健康。

增加煙草稅可推動吸煙人士戒煙

委員會主席湯修齊指出，政府已有六年未有增加煙草稅以抑制煙草使用，推行煙草稅的成本不高，但卻是最有效的控煙措施。根據委員會於2018年9月至2019年3月進行的「控煙政策調查」發現，79.6%受訪者支持在來年增加煙草稅；而84.5%的吸煙人士更表示，捲煙零售價上升將令他們戒煙或減少吸煙量一半以上，而期望的價格中位數為每包100港元，增加100%煙草稅，捲煙售價將約為97元，與吸煙人士建議吻合。另外，對比2009至2010財政年度大幅增加煙草稅後，衛生署綜合戒煙熱線收到全年來電數目上升258%，反映增加煙草稅增加了煙民戒煙的意欲。

委員會主席湯修齊亦指出，新冠肺炎肆虐，吸煙時不但除下口罩，更以雙手接觸口鼻，增加社區傳播的風險。（資料圖片／歐嘉樂攝）

吸煙增加新冠肺炎在社區傳播的風險

湯修齊亦提到，吸煙除了損害肺部功能及減低免疫力外，吸引人士亦較大機會感染呼吸道疾病，加上吸煙時會除下口罩，並頻繁以雙手接觸口鼻，增加了新冠肺炎傳播的風險，更有本地個案是在公眾地方吸煙時與另一人聊天，其後二人都確診。另外亦有研究發現吸煙人士感染新冠肺炎後出現嚴重併發症甚至死亡的機會率是非吸煙人士的1.4至2.4倍，減少吸煙可減輕社會經濟及醫療負擔，更能減低新冠病毒傳播的風險。

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預防兒童及青少年開始吸煙

根據《主題性住戶統計調查第70號報告書》，香港有67.1%的吸煙人士是在19歲前開始吸煙，預防兒童及青少年開始吸煙是十分重要的控煙工作，當中以增加煙草稅最為有效。青少年的收入較成人低，對於同一價格升幅，青少年所減少吸煙的幅度較成人高，增加煙草稅可阻止他們開始吸煙，過去2009至2012年分別兩次增加煙稅後，青少年吸煙率由2008年的6.8%降至2013年的3.3%，反映增加煙稅對預防青少年吸煙有成效。

另外，近年有新型煙草產品例如電子煙及加熱煙開始流入市場，湯修齊認為應趁問題尚未嚴重，盡快禁絕所有新型煙草產品，他指出青少年及中學生當中，吸食電子煙及加熱煙分別佔有7.7%及2.3%，而小學生當中更有數千人曾吸食電子煙或加熱煙，數量令人擔憂，故此應盡快禁絕電子煙及加熱煙流入市場。

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