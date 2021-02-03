浸大研發中藥新複方能顯著改善認知功能　有助治療阿茲海默症

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-03 14:40

香港浸會大學中醫藥學院研發名為「神經防禦方」的中藥新複方，有助於治療阿茲海默症。通過小鼠實驗顯示，該複方降低了小鼠腦內阿兹海默症主要標記物「β-澱粉樣蛋白」和「過度磷酸化Tau蛋白」在腦內沉積的水平，並顯著改善了小鼠的認知功能和記憶力。 相關研究結果已發表於國際科學期刊《Journal of Food and Drug Analysis》，不過研究團隊指，中藥新藥審批手續複雜且漫長，「神經防禦方」的中藥新複方距離臨床使用或仍有10至20年的時間。

阿茲海默症是一種慢性腦神經退化性疾病，在全球佔所有認知障礙症個案約六至七成，特徵包括腦內異常積聚的「β-澱粉樣蛋白」所形成的老年斑，以及「過度磷酸化Tau蛋白」在腦內異常沉積所形成的神經纖維纏結。

研究團隊透過數據分析和建模技術，將六種中藥以不同比例組合成二十四款中藥複方，其中三款在體外細胞實驗中，能有效治療阿茲海默症。（受訪者提供）

創新複方包含六種中藥

「神經防禦方」由浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏所帶領的研究團隊歷經4年研發，並獲得港府創新基金120萬元的資助。研究人員發現以中藥黃連、黃芩、黃柏和梔子所組成、可治療腦缺血的傳統中藥名方「黃連解毒湯」，在剔除黃芩後，明顯降低了「β-澱粉樣蛋白」的水平。



他們亦發現治療疼痛和神經痛的中藥複方「元胡止痛散」裏的主要中藥延胡索能降低「過度磷酸化Tau蛋白」的水平。研究團隊結合經改良的「黃連解毒湯」（不含黃芩），以及延胡索、丹參、鉤藤三種中藥，成為治療阿茲海默症的中藥新複方。

研究團隊透過數據分析和建模技術，將六種中藥以不同比例組合成二十四款中藥複方，其中三款在體外細胞實驗中，能有效治療阿茲海默症。在進行相關的生物活性測試、血腦屏障穿透能力和急性毒性實驗後，團隊將效果最佳的複方命名為「神經防禦方」，並完成了進一步的阿茲海默症小鼠模型臨床前實驗，以評估該複方治療阿茲海默症的療效。

「神經防禦方」由浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏（中）所帶領的研究團隊歷經4年研發，並獲得港府創新基金120萬元的資助。（受訪者提供）

降低「β-澱粉樣蛋白」水平和「過度磷酸化Tau蛋白」沉積

李敏指，傳統中醫藥採用廣義的藥理原則，把具備不同功效的中藥組合起來，以治療神經退化性疾病。而團隊經過多年研究，篩選出六種中藥成份並按比例製成「神經防禦方」，該藥將對開發新型及有效的傳統中藥，並用作治療人類的阿茲海默症作出貢獻。

在臨床前的阿茲海默症小鼠模型實驗中，實驗組的50隻小鼠在3個月或8個月內，每天分別被餵食低、中、高劑量的「神經防禦方」，另有40隻小鼠屬對照組。結果顯示小鼠服藥後，其「β-澱粉樣蛋白」聚集和異常「過度磷酸化Tau蛋白」的沉積水平，均明顯地下降三至四成，而服食較高劑量的小鼠，其治療效果更加顯著。

能改善記憶及學習能力

為評估「神經防禦方」改善認知行為和記憶力衰退的效果，團隊進行了一項「水迷宮」實驗。他們訓練小鼠游至水池中的浮台並記憶其位置。當浮台被移走後，研究人員觀察小鼠是否記得及游向浮台原來的位置。相比對照組的小鼠，服食「神經防禦方」後的小鼠，在浮台原來位置游水的時間多18至25秒，顯示「神經防禦方」有效地改善了患病小鼠的記憶力和學習能力。

在另一項實驗中，團隊先向在盒子裏的小鼠播放一段音頻，再從盒底向其腳部發出兩秒輕微電擊。翌日小鼠被放回沒有發出電擊的盒子，牠們會因預期受電擊的本能反應而繃緊不動。服食「神經防禦方」後的小鼠，其繃緊不動的時間較對照組的小鼠長70至80秒，證明「神經防禦方」有效地改善了小鼠的記憶衰退症狀。

李敏表示，審批使用仍需要漫長的時間，但指自行配置並不可行。（受訪者提供）

相關中藥成份不可自配使用

研究團隊已經為這項嶄新的發明申請了美國及中國內地的專利。不過若想通過中國或美國機構批准使用，李敏預估需要10年以上的時間。她指，除非是類似治療新冠肺炎一類的藥物可以緊急審批上市，否則過程相當漫長。至於「元胡止痛散」及「黃連解毒湯」屬常見藥房，市民可否自己配來使用，李敏則表示不可，「神經防禦方」仍需要準確的配方比例。