移民台灣｜去年逾萬港人移台創新高　移民顧問：多了醫生護士申請

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-03 17:07

近年本港政治環境不明朗，令部分港人考慮移民。據台灣移民署取公布最新數字，2020年有逾萬港人移居台灣，不但較2019年接近倍增，更創多90年代至今新高。 有移民顧問指，近年台灣放寬技術移民，成功率更高，審批時間更快，去年申請台灣技術移民的客戶，按年約增加50%，亦多了教授、醫生、護士等申請。

台灣移民署最新數字顯示，2020年共有10,813名港人獲得當地居留許可，另外有1,576名港人獲定居許可。其中，2020年居留許可人數較2019年的5,858人增超過八成。

去年7月，《港區國安法》正式生效，至年底獲得台灣居留許可的港人數字急增，10月至12月分別有1,974人、2,027人和1,312人獲當地居留許可。

過往內地居民獲台灣居留許可人數一般較本港多，2020年本港10,813萬人在台，較來自內地在台獲居留許可的6,055人多。

台近年放寬技術移民 吸引港醫生、護士移民

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪接受《香港01》訪問時表示，選擇移民台灣的人一向多，近年台灣放寬技術移民，申成功率更高，且審批時間更快，只需約兩三個月；她觀察到，去年申請台灣技術移民的客戶，按年約增加50%，亦多了教授、醫生、護士等申請。

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪表示，選擇移民台灣的人一向也多，而近年台灣放寬技術移民，申成功率更高，且審批時間更快。（受訪者提供）

她續指，前年本地社會運動等因素，或令部分人考慮移民，而本港去年政治、法律環境上有一定轉變，亦可能加快部分人移民步伐。

台灣移民門檻算低 成港人熱門選擇

至於為何台灣會成為港人一個熱門選擇？劉碧琪解釋，雖然移民台灣未必能「賺大錢」，但台灣移民門檻算低，如台灣投資移民所需資金約600萬新台幣（約150萬港），較其他地區低。此外，台灣位置更近香港，而入籍所要求的當地居留時間亦只需11個月，都是吸引之處。

有指不少港人移民台灣作跳板，再移民其他地方。她觀察，這並非大趨勢，僅有個別客戶因生意原因，或本身擁有技術資格，會在移民台灣後，考慮移民到其他地方。