BNO｜三年簽發量暴增近17倍　去年31.2萬本創新紀錄

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-03 11:00

英國政府放寬港人以英國國民（海外）護照（BNO）簽證移居英國，約540萬名港人合符資格，日前（1月31日）開始接受申請。據英國政府護照辦公室表示，英國過去三年簽發的BNO護照數目暴增近17倍，由2018年共簽發了約1.8萬本BNO，2019年簽發己升至約15.2萬本，2020年更發出約31.2萬本BNO，是簽發最多護照的一年，刷新最高紀錄。

英國政府護照辦公室表示，2020年發出約31.2萬本BNO，是簽發最多護照的一年，刷新最高紀錄。（資料圖片）

《香港01》向英國政府護照辦公室（Her Majesty's Passport Office）查詢最新數字，當局回覆指，2018年共簽發了17,676本BNO，2019年簽發151,600本，而在2020年則有311,868本。換言之，去年的簽發量，較2018年增近17倍，而去年比2019年亦增近一倍。

於2019年上半年，英國當局每月簽發的BNO數目徘迴在1,000至2,000多本。同年6月起本港爆發反修例示威浪潮，BNO簽發數字在7月單月升至9000多本，8月更破萬本，9月飆升到3萬多，10月是2019年簽發BNO最多的一個月，達39,313本。其後幾個月均為2萬多本。

去年1月，英國簽發近3萬本BNO，隨着本港新冠肺炎疫情爆發， BNO簽發數字一度回落，跌至4月僅334本。不過，2020年7月《港區國安法》實施，英方批評北京政府違反《中英聯合聲明》，並公布以BNO入籍的新安排，下半年簽發的BNO再大幅增加，從7月的2萬多本，按月急增以萬本計，並於10月逼近單月簽發6萬本。英國政府護照辦公室表示，2020年是簽發最多本BNO的一年，刷新最高紀錄。

英國移民顧問、Facebook專頁「Goodbye HK Hello UK」香港代表Billy Wong表示，前年反修例運動導致越來越多港人打算移民，社會撕裂、政局不穩，加上去年落實《港區國安法》，英國提出以BNO簽證移民新安排，該兩個月BNO簽發數字大增。而英國在去年3月首次因疫情封國，港人當時曾卻步，BNO簽發量才突然減少。

北京和特區政府宣布1月31日起不再承認BNO可適用於香港出入境，Billy Wong表示，反制措施對於決心移民的港人影響不大，只持有BNO的港人屬於少數，他們會補申領特區護照。他說，有人打算循較低成本的BNO簽證移居入籍，但最近已改回申請配偶簽證。

英國內政部估計，實行首年會有約12.3萬至15.4萬人BNO持有人和其受養人申請新簽證移居英國，5年間將增至25.8萬至32.2萬人。

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