新冠疫苗｜10間體育館改為接種中心　政府補貼機構至少三分一成本

撰文： 張美蘭 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-03 19:00

新冠肺炎疫苗預料本月底（2月）到港，3月初開始為市民接種。政府已招募團體營運社區疫苗接種中心，有醫療集團透露昨晚（2日）已截止報名，政府提供10個體育埸所供團體選擇，當局會決定最終營運點。每個接種中心會設立7至18個注射站，政府資助團體每針劑72元，資助額最少是營運成本的三分之一，以每日注射2500劑為例就是6萬元。政府最快於未來一周內決定營運團體名單，如同「小學派位等政府分配」。

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疫苗接種計劃在即，康健國際醫療集團營運總監梁國齡向《香港01》透露，承接社區疫苗接種中心申請昨晚截止，政府提供10個體育埸所選址，當局考慮後會作最後分配，每個場所大小不一，注射站由7至18個不等，若設立15個注射站，相信要有40至50名醫護人員，其中最少一人為醫生，而護士負責打針、解釋流程，並在觀察區監察市民接種疫苗後的身體反應，而文書及登記等行政支援工作則由政府安排的人員處理。

梁國齡指設立15個注射站的接種中心，需要40至50名醫護人員。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於補貼方面，梁國齡指政府每劑疫苗會補貼72元，資助額至少為營運成本的三分之一，如單日接種2500劑，資助額6萬元。梁國齡估計，接種中心每日最多可注射2500劑，甚至3000劑疫苗，即使接種劑數超出資助上限，他認為問題不大。他指康健有申請營運較大的接種中心，預料幾日至一周內獲悉成功與否，形容現時等同「小學派位等政府分配」。

《香港01》亦已向食物及衞生局、衞生署、醫院管理局、兩間醫學院、13間私家醫院查詢。荃灣及司徒拔道港安醫院統一回覆稱，已向政府提交申請，有意營辦荃灣區的接種中心，按照要求每日會由2名醫生及16名護士駐場， 而為期至少半年的承辦期 ，院方預計最少有15名醫生和150名護士參與，並會分配兩間醫院的人手，以確保現有服務不受影響。

中文大學醫院亦指會配合政府推展疫苗接種計劃，醫院會另外申請在院內成立社區疫苗接種中心，有最新資料時再作公布。

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