新冠肺炎｜法國批准使用阿斯利康疫苗　但只適用於65歲以下人士

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-03 04:12

法國國家衞生監督局（HAS）2月2日批准在當地使用英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）合力研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。但稱疫苗只應適用於65歲以下人士。

新冠疫苗：圖為1月11日，英國赫特福德郡一個疫苗接種中心內、由阿斯利康製藥與牛津大學合力研發的新冠疫苗。（Reuters）

路透社2日引述HAS稱，年齡介乎50至65歲、且有健康問題的人士，及醫護人員應獲優先接種疫苗。HAS指，沒有足夠數據顯示，疫苗可被建議在較年長的人群身上使用。除了法國，意大利、奧地利及德國都作出類似建議。

阿斯利康上周以比利時廠房出現生產問題為由，大幅削減向歐洲國家的疫苗供應，惹來布魯塞爾方面的不滿。HAS指，預計該藥廠在未來三個月可以為法國提供1,000萬劑疫苗，讓500萬人接種兩劑疫苗。巴黎方面亦希望在同一時段內分別向輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）取得1,930萬及300萬劑疫苗。

另外一份研究的預印本顯示，接種首劑阿斯利康疫苗後的3個月內，預防有症狀新冠肺炎的有效率達76%。牛津大學稱，研究結果支持英國政府將接種2劑疫苗的間隔期延長至12周的決定，惟該研究沒有提及對長者效力的數據不足問題。