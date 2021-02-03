少年認破壞喜茶店設施　官稱不欲給被告假希望　須還押取報告候判

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-02-03 19:33

多名少年響應各區商場的「和你Sing」活動，並涉嫌在沙田新城市廣場的「喜茶」店破壞，其中一名16歲少年早前已認罪，並被判社會服務令。今(3日)再有一名17歲被告在沙田法院承認刑事毀壞和拒捕罪名，裁判官溫紹明稱，因上級法院已頒下具約束力的判決，他不想給被告假希望，故先把被告還押，並把案押後至2月17日判刑，以候被告的更生中心、教導所及勞教中心等報告，又下令被告須賠償3800元。

被告姓周（17歲），承認去年5月13日刑事毀壞於沙田新城市廣場的「喜茶」店，並抗拒警長51030的拘捕。

周在現場逃脫兩日後被捕

案情指，當日有網民號召在各區商場作「和你sing」活動，有便衣警員喬裝顧客在「喜茶」店內。晚上9時許，多名身穿黑衣及蒙面人突衝入店舖，並用石頭破壞店內兩部收銀機及一部八達通收款機，並有一人在門外把風。喬裝警見狀即嘗試制止，並制服兩人，但他們奮力掙扎，姓周被告成功掙脫，惟另一被告被捕。警兩日後拘捕周，他警誡下保持緘默。

事件發生經過。(詳看下圖)

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通訊群約有指示入店內破壞

警方檢查當場被捕被告的手機，發現有人在案發前約18分鐘，在一個叫「heycondom」的通訊群組中聯絡，周及該被告均為群組成員，二人有在群組內提供逃走路線，又被要求按指示衝入店舖內破壞，另周在另一個群組中，曾向成員建議要帶備的工具。

周原想當老師

辯方求情指，周現就讀中五，與家人關係良好，他希望能成為教師，卻因本案而夢想破滅，但仍努力讀書以準備文憑試。辯方又指，周本性純良，現已非常後悔，希望法庭考慮判感化及社會服務令。

官稱上級法院已頒下具約束力指引

惟溫官稱，因上級法院已頒下相關案例，並對反修例案件的判刑指引，他不欲給被告假希望，故會索取其他報告。

同案的另四名15至17歲被告，全部否認刑事毀壞、拒捕及阻差辦公罪，案件押後至3月23日作審前覆核。

案件編號 ：STCC2646/2020