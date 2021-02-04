新冠肺炎｜GSK藥廠與CureVac研發第二代疫苗　針對病毒變種

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-04 03:40

英國製藥公司葛蘭素史克（GlaxoSmithKline PLC, GSK, GSK.LN）周三（2月3日）宣布與跨國生物科技公司CureVac NV達成規模1.5億歐元（1.807億美元）的合作，旨在共同開發一種針對新冠病毒變種的下一代mRNA疫苗，目標2022年獲得許可推出市場。

葛蘭素史克表示，將在CureVac第一代新冠候選疫苗CVnCoV的基礎上，開始研發下一代mRNA新冠疫苗，有可能開發出一種可對抗多個新病毒變種的多價疫苗。根據協議，葛蘭素史克將是下一代疫苗的營銷授權持有人（除瑞士外），並在德國、奧地利和瑞士以外國家擁有開發、生產和商業化的獨家權利。該公司將支付7,500萬歐元的預付款，以及7,500萬歐元的階段性付款。

新一代疫苗可用於保護未曾接種過疫苗的人，或在第一代疫苗因病毒進化而免疫力下降時，作爲增強型疫苗使用。

CureVac第一代新冠候選疫苗CVnCoV目前正在歐洲和拉丁美洲進行2b期和3期臨床試驗，預計將在今年年初獲得試驗中期數據，該疫苗能在2-8℃冷鏈條件下保存。葛蘭素史克也將幫助CureVac在2021年生產多達1億劑第一代新冠候選疫苗CVnCoV。