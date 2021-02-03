新冠疫苗｜科興未交第三期臨床報告　衞生署指對方允諾盡快提交

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-03 22:02

內地科興疫苗的第三期臨床數據公布日期及運抵本港時間不斷延遲，但科興近日已向世界衞生組織遞交第三期報告。政府表示，科興已回覆衞生署正準備有關資料，並稱會盡快向署方提交，之後顧問專家委員會將審批數據，再向食物及衞生局作建議，是否讓科興的疫苗可在港緊急使用。

政府今日（2月3日）表示，衞生署一直積極與科興控股（香港）有限公司（科興）跟進，以期盡早取得其新冠疫苗的第三期臨牀研究數據，確定其符合安全、效能及質素要求，可以認可作緊急使用，根據科興的最新回覆，科興正準備有關資料將盡快向衞生署提交。

政府發言人指，為了及早妥善完成有關審批程序，衞生署已整理科興經已提供的部分資料，亦要求科興盡快提供已向世界衞生組織提交的第三期臨牀研究數據，取得必須的資料及有關臨牀數據後，顧問專家委員會會盡快按《規例》作審批建議，以檢視有關疫苗須符合安全、效能和質素要求。

根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），食衞局局長可在公共衞生緊急狀態下，批准認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗用於政府推行的疫苗接種計劃。《規例》亦訂明疫苗製造商或其代理、入口或批發商提交申請，尋求批准作緊急使用的條件和程序。由行政長官根據《規例》委任的顧問專家委員會會審視有關疫苗的資料，並向政府提出清晰的建議。食衞局局長在批准認可疫苗作緊急使用前，會先考慮委員會的意見。

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