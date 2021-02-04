女經理不服被指用鐳射筆襲警　呈影片指警描述不符　上訴聆訊押後

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-04 17:37

女金融經理涉在2019年於尖沙咀示威活動中，以鐳射筆照射警員的眼睛，因襲警罪成被判囚3個月。她不服定罪及判刑提出上訴，高等法院今日（4日）開庭處理，其代表律師呈上新的涉案片段，並指女被告的動作與警員描述不符，認為警員或認錯人；律政司則質疑新片段不完整。法官將案押後至3月24日，以便雙方再作陳詞。

上訴人郭麗芬（28歲，金融經理）被控於2019年8月10日在尖沙咀彌敦道與加連威老道，襲擊警員朱冠強。她在審訊後被定罪，最終判囚3個月。

警員稱見白衣女子持鐳射筆

案情指，當日現場一帶有示威者聚集，涉事警員準備撤離時，突然發現有一道綠色的雷射光照在他頭上，並照到其左眼，當時他「視線一白」及流眼水。警員沿綠光方向望去，發現一名白衣女子手持鐳射筆，於是上前追捕。

影片見疑似郭的女子一直站著

郭在聆訊時呈上新的涉案片段，並指片中疑似為郭的女子，一直站在行人路上，亦沒有舉手動作，與警員證供不符，質疑警員當時認錯人，以及其可信性。

控方質疑未拍下完整事發經過

律政司代表則回應指，新的片段未能拍下完整的事發經過及警方防線，但片段中拍不到，不代表事件沒有發生，不能單憑新片段質疑作供警員的可信性。

由於案中涉及現場地理環境的爭議，法官把案押後至3月24日繼續，以便控方重返現場勘察拍照。

案件編號：HCMA182/2020