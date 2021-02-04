元朗豬場豬隻驗出非洲豬瘟　漁護署：銷毀240隻豬　不影響供應

撰文： 謝媛彰 最後更新日期： 2021-02-04 20:22

漁農自然護理署公布，在一個本地豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。該署在巡查元朗一豬場、並在豬舍抽取豬隻樣本檢湔時，發現場內有6隻豬對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署已銷毀場內240隻活豬，並稱今次個案不會影響本地屠房運作，亦不會影響本港整體活豬供應。 漁護署強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。

（資料圖片／陳嘉元攝）

漁護署表示，有關樣本來自元朗黃泥墩一持牌豬場。漁護署已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。

漁護署指，該豬場內其他豬舍的豬隻樣本，檢測結果均為陰性，漁護署人員巡查時亦沒有發現豬隻健康異常情況，由於場內已實施嚴格的生物保安措施以減低染病風險，加上各個豬舍為分隔的構築物而不相通，漁護署在諮詢相關國際專家意見後，初步認為在現階段可作進一步觀察及檢測而無需銷毁其他豬舍的豬隻。該豬場正進行徹底清潔及消毒。

漁護署人員已即時巡查有關豬場三公里內的其他三個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於三公里以外的其他豬場，漁護署亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會加強巡視所有本地豬場，確保豬場妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。