【非洲豬瘟】陳肇始對進口外地活豬持開放態度　惟指本地可養更多

本港超過九成活豬供應來自內地；受非洲豬瘟疫情影響，內地活豬供應緊張，本港豬肉價格亦持續攀升。據悉，近數個月內地進口活豬平均每日不足1700頭，遠低於去年平均每日約4千頭。今日（30日）在立法會口頭質詢期間，柯創盛等多名議員批評政府未有實際行動應對活豬供應短缺問題。 內地預計下半年豬肉供應會進一步下降，有議員引述業界建議從南韓、泰國等地進口活豬，食衞局局長陳肇始表示政府持開放態度，但她補充，進口任何牲口都需要極為小心，有一定有防疫措施及公共衞生考慮。陳肇始又稱，本港目前有43個持牌養豬場，合共可養7萬多頭豬，現時飼養量未達上限，可養更多活豬。

議員柯創盛及容海恩引述業界建議從外地進口活豬，食衞局局長陳肇始表示政府持開放態度，樂意與業界及其他持分者探討向南韓、泰國等地進口活豬的可行性，並已經到外地了解豬場及進行生物化學檢測。但她補充，進口任何牲口都需要極為小心，有一定有防疫措施及公共衞生考慮。

陳肇始又稱，本港目前有43個持牌養豬場，合共可養7萬多頭豬，而現時飼養了6萬1千多頭，「飼養量未到上限，有空間可以再養多啲。」

陳肇始稱，政府目前的相應紓困政策主要針對街市檔主及養豬場，譬如食環署轄下公眾街市檔位減舖租一半。（資料圖片）

議員麥美娟稱，有活豬相關從業員，如開豬員的生計持續受影響。陳肇始回應稱，政府目前的相應紓困政策主要針對街市檔主及養豬場，譬如食環署轄下公眾街市檔位減舖租一半，為期半年。陳稱會與相關議員繼續溝通，協助從業員減低豬瘟對收入的影響。

陳肇始表示，本港屠房「日日清」措施推展順利，本港所有活豬均在24小時內屠宰，並每日徹底清潔消毒， 暫時未發現懷疑本地豬感染非洲豬瘟個案。