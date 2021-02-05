新冠疫苗｜消息：科興承諾臨床數據登醫學期刊前　交港府專家審核

撰文： 張美蘭 最後更新日期： 2021-02-05 17:56

新冠肺炎疫苗有望於3月引入本港，政府早前已訂購的內地科興疫苗至今未獲當局審批緊急使用，關卡在於科興尚未交齊數據。據熟悉政府疫苗採購的消息人士透露，科興已承諾在發表學術報告之前，將交予世界衞生組織及其他監管部門的數據，一併呈交本港衞生署的專家委員會，以及疫苗顧問專家委員會作商討。消息指衞生署並非「閂後門」拒絕審閱科興現時遞交的數據，又重申採購合約訂明疫苗的第三期臨床數據須於醫學期刊刊登。

科興疫苗已在多個國家進行臨床試驗，惟尚未提交第三期臨床數據至醫學期刊刊登。（美聯社）

政府發言人周三（2月3日）表示，衞生署一直積極與科興控股跟進，以期盡早取得其新冠疫苗的第三期臨牀研究數據，確定其符合安全、效能及質素要求，可以認可作緊急使用。而科興已向政府稱正準備有關資料，將盡快向衞生署提交。

《香港01》早前接獲消息，科興已經在1月底向衞生署相關部門提交資料及申請文件，正等待覆核。不過，有指衞生署代表稱科興的資料不齊全，不會受理。

熟悉疫苗審批程序的內部人員今日解畫，衞生署並沒有將科興現有提交資料拒諸門外，並強調科興與政府簽訂的合約列明，有關新冠疫苗的第三期臨床數據須於醫學期刊刊登。消息人士又稱，科興已答允將交予世衞的數據，一併提供予港府的專家委員會審批，並安排疫苗廠的研發專家與政府專家委員會溝通。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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特首林鄭月娥早前已委任疫苗顧問專家委員會審視有關新冠疫苗的資料。食物及衞生局局長在批准認可疫苗作緊急使用前，會先考慮顧問專家委員會的意見。專家委員會何時召開會議取決於科興的數據是否齊備。