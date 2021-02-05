01消息｜科興交疫苗數據內情曝光　政府未「收貨」　政界批官僚

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-05 07:00

新冠肺炎疫情持續超過1年，各國開始接種疫苗，而香港早前已批准德國BioNTech緊急使用，預計2月底抵港，而緊急採購的英國阿斯利康疫苗則要較晚才能供港。 衞生署疫苗相關委員會1月底建議，先聚焦BioNTech和阿斯利康的疫苗，至於內地科興疫苗，申請進度一直無大進展，外界對有關進度亦相當模糊。 《香港01》接獲消息，科興已經在1月底向衞生署相關部門提交資料及申請文件，正等待覆核。政府發言人回覆查詢表示，衞生署正着手整理有關資料，同時要求科興盡快提供已向世界衞生組織提交的第三期臨床研究數據。換言之，政府堅持要科興提交第三期臨床研究數據後才會「開綠燈」。消息人士批評當局「官僚」，未能做到「急市民所急」。

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1月中與衞生署開會 對方表明數據要在學術期刊刊登

消息人士指 ，衞生防護中心一直有跟進科興疫苗的進度，科興亦已在1月14日與衞生署藥劑部開會，更新科興疫苗第三期項目發展及了解申請詳情。會上，藥劑部代表指，科興需要遞交齊全的數據才會受理申請，這些數據需要在權威醫學期刊刊登或經過同行評審。

科興的第一期及第二期數據已經在權威醫學雜誌發表，但早前在巴西、土耳其及印尼進行的第三期臨床測試，數據和報告還未在相關期刊上刊登，亦沒有交同行評審。因此，衞生署藥劑部代表指科興的資料並不齊全，不會受理。

1月25日正式提交資料 政府未召開專家會議

消息人士表示，科興已於1月24日將申請文件提交給衞生防護中心作參考之用，並於1月25日（上周一）將申請信及相關資料提交到食衞局的辦事處，正等待覆核是否接納申請。

消息人士認為，政府處理手法太官僚主義，認為可以彈性處理，否則有可能延誤注射疫苗的進度，「疫苗數據要在權威醫學雜誌發表，因須經多人審閱，短則兩、三個月，長則一年半載，香港疫情可以等這麼長時間嗎？」

政府未召開專家會議審理資料促科興盡早提交第三期臨床數據

如政府要准許注射某款疫苗，現行機制需要得到專家委員會通過，才能正式批出。據了解，政府尚未召開專家會議，審理科興疫苗相關資料。

政府發言人在周三（3日）回覆《香港01》查詢表示，衞生署一直積極與科興跟進，以期盡早取得其新冠疫苗的第三期臨床研究數據，以確定安全、效能和質素足以認可作緊急使用。根據科興的最新回覆，科興正準備有關資料，將盡快向衞生署提交。

根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，行政長官委任疫苗顧問專家委員會審視有關疫苗的資料，並向政府提出清晰的建議。而食衞局在批准認可疫苗作緊急使用前，會先考慮顧問專家委員會的意見。

對於科興早前已提交部份資料，衞生署已經着手整理，以期及早完成批程序，同時亦要求科興盡快提供已向世界衞生組織提交的第三期臨床研究數據。

權威期刊有專家評估 國際醫學界視為把關人

目前歐美的新冠疫苗都要在權威醫學期刊刊登第三期臨床測試報告，才可以正式批准成為核准疫苗，供各地人民使用。

由於權威醫學期刊會由專家小組評核每一份報告的內容，因此國際醫學組織及政府，均會視期刊為「把關人」，在各種藥物、治療方法或疫苗的批准過程中，都會考慮是否已在醫學期刊發表，因此有權威學術期刊刊登報告，被視為有利疫苗出口到其他國家。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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俄羅斯疫苗12月測試 期刊2月2日發表報告

由於醫學期刊專家需要詳細評估每份報告，因此提交報告後可能要花較長時間才能面世。以俄羅斯「衛星五號」疫苗為例，去年12月初進行4萬人的第三期測試，12月15日發表初步數據，但要在約個半月後即2月2日才正式於《刺針》發表報告。