爆眼少女K就警取手令案上訴　警認已審視K的醫療報告

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-05 17:45

少女K於兩年前的反修例運動的警民衝突中，右眼被擊中受傷。警方事後取得法庭手令，向醫院取得K的醫療報告。惟K指警方拒向她提供手令副本，剝奪她興訟權利。她就此提出司法覆核，早前被判敗訴。K提出上訴，今（5日）在上訴庭審理。庭上透露，警方早前承諾暫封存醫療報告，但案件在早前有裁決後，警方已審視報告。上訴庭法官聽取陳詞後，押後以書面頒佈裁決。

K稱未能看到手令理據只能推測

K的代表律師指，因未能看到手令內容，很難展開法律程序，影響《基本法》下所保障向法院提起訴訟的權力。K指若未能看到手令中警方的理據，相據訴訟便只能基於推測。對於警方指一般情況下，警方不會透露手令內容，但K認為警方有相關酙情權。

惟上訴庭法官質疑，K即使未有看過手令內容，但她得知手令針對其醫療報告，仍可以採取法律行動。

警方指K有足夠資料展開法律程序

代表警方的律師回應指，K已有足夠資料展開法律程序，她的代表律師在展開訴訟前，亦有去信警方和院方，質疑手令侵犯病人私隱。對於K質疑，K不太可能是手令所涉的疑犯，警方反駁稱K當時身穿典型示威者的衣著，不能排除她是調查目標。

就警方在案件正式審理前曾封存醫療報告，並承諾不使用相關紀錄。警方的律師今透露，在原審裁決後，該承諾不在適用，警方已檢視該醫療報告。

案件編號：CACV33/2020