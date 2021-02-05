機場三跑爆疫　機管局補鑊　下周二起拒無檢測陰性工人入地盤

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-05 20:41

食物及衞生局今日（5日）公布，再為全港所有外籍家庭傭工及建造業工地人員提供一次免費新冠肺炎自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。 另外，機場三跑地盤群組持續擴大，機場管理局宣布，由下周二（9日）起，所有進入三跑地盤的工人及員工，必須出示新冠病毒病陰性檢測結果證明，如工人知未能出示證明，該局會通知其僱主。

食物及衞生局今日公布，再為全港所有外籍家庭傭工及建造業工地人員提供一次免費新冠肺炎自願檢測服務。（資料圖片）

建造業工人明起可享一次免費檢測 外傭、保安及護衞也受惠

政府分別於去年12月及今年１月開始，安排外傭及建造業工地人員在社區檢測中心接受一次免費自願檢測服務。食物及衞生局指，計劃反應正面，考慮到疫情持續，故擴展及延長有關檢測安排。

食衞局指，免費檢測服務將由明日起，開放至2月28日，並鼓勵合資格的特定群組積極參與免費自願檢測，以保障自己、家人和同事健康。局方指，在上一輪曾接受檢測服務的外傭和建造業工地人員可再次預約檢測。期間每名合資格人士只可接受免費檢測服務一次，並必須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。

檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知。若樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

合資格人士可在考慮自身需要後，選擇合適時段進行檢測；如果已有病徵，應立即求醫，並按醫護人員的指示，接受政府提供的免費檢測，不應前往社區檢測中心。局方續指，政府將定期按最新的疫情風險評估，審視相關特定群組檢測的覆蓋面。

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機管局：三跑工人未能出示證明 僱主會獲通知

另外，機場三跑地盤群組持續擴散，機場管理局宣布，由下周二（9日）起，所有進入三跑道系統工地的工人及員工，必須出示新冠病毒病陰性檢測結果證明。

機管局指，登上前往三跑道填海區工地的船隻的所有人員，必須出示於14天內發出的新冠病毒病陰性檢測結果的電話短訊，並出示身份證核對資料。未能出示有證明的人員，將會被安排返回出發的碼頭，其僱主亦會獲通知。

機管局現正安排所有工人每兩星期做檢測，以配合進入工地的要求。鑑於早前出現與三跑地盤分判商工人確診個案，相關工地的工程隨即自上月31日起暫時停工14天。機管局亦按照政府要求，安排承辦商及分判商根據合約編號3303及3206聘用的工人，以及曾經前往相關工地的機管局員工進行強制檢測，亦為三跑工地的其他工人推行自願檢測計劃。