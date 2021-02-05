新冠肺炎｜新增37宗確診　深圳返港免檢經商確診列本地個案

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-05 18:06

本港疫情再見反彈，衞生署今(5日)公布新增37宗確診，較昨日增七成，累計增至10,590宗；本地個案佔34宗，當中9宗源頭不明個案。初步確診則有20多宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案包括一名由深圳返港的商務豁免檢疫人士，患者於上月21日在深圳測試呈陰性，兩日後來港，並於30日出現頭痛徵狀，前日檢測後證實確診。由於患者潛伏期內有一半時間在內地，一半時間在香港，所以暫列作本地個案。另有一名任職工程公司的員工確診，其同事曾於上月29日前往韓國，抵步後檢測呈陽性。

免檢商人上月23日返港 30日發病

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，37名患者年齡介乎10個月至87歲，共17男及20女，當中6宗於臨時檢測中心發現。

本地個案方面，共有34宗，9宗屬無源頭個案，其中編號10581個案居於深圳，上月23日來港，屬商務豁免人士。該名確診者於上月21日在深圳接受檢測，結果呈陰性，惟上月30號開始出現頭痛等病徵，前日(3日)再進行檢測後證實確診。

張竹君表示，源頭不明個案包括一名由深圳返港的商務豁免檢疫人士。(羅君豪攝)

張竹君：確診者一半時間在港暫列本地個案

張竹君表示，該名確診者一半時間在港，一半時間在深圳，暫列為本地個案，「因為想做多啲控制措施，但會同深圳溝通，睇下佢哋有無野要做」。該人士在港期間居於東涌映灣園三期悅濤軒9座曾赴東薈城購物，但在港逗留期間並無特別活動。該大廈須納人強制檢測令。她又補充指，該患者整年未有返港，一直逗留內地工作，會與內地繼續了解佢其在內地情況。

患者返港後居於東涌映灣園三期悅濤軒9座。 （鄭翠碧攝）

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屯門工程公司員工抵韓國後檢測確診

一名於屯門工程公司的員工暫列作源頭不明個案，該確診者的非本地同事於上月29日前往南韓，隨後於當地確診，由於兩人曾於上月26日吃飯，暫未知源頭誰屬，公司合計20人須送往檢疫中心。張竹君表示，相信是由本港傳至南韓，因確診者同事甫抵達南韓即確診，「應該是我哋病毒株傳去南韓。」

另共有23宗關連個案，包括三跑地盤群組工作人員及一名家屬，後者於檢疫中心確診送院。

輸入個案方面，包括一名於2月3日從俄羅斯抵港的貨運機師，另一人於上月26日從巴基斯坦來港，並於檢疫中心確診；亦包括一名於前日(3日)從加納經埃塞俄比亞抵港人士。