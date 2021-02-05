新冠疫苗｜科興公布第三期數據巴西有效率50.65%　較早前所指略高

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-05 21:27

本港疫情持續逾年，各國陸續計劃接種疫苗，港府表明已預購三種疫苗，惟內地生產的科興疫苗，至今尚未公布第3期臨床數據，申請疫苗進度停濟未明。《香港01》稍早報道，據消息指，科興已於1月底向衞生署相關部門提交資料及申請文件，正等待覆核。 科興今(5日)發新聞稿，公告其第3期臨床研究數據初步統計分析，巴西臨床測試總體有效率為50.65%，較早前巴西當地公布數據略高，至於土耳其臨床測試有效率則為91.25%。新聞稿又指，將積極推進疫苗在相關國家和地區的註冊和應用，期望可貢獻全球疫情。

科興今(5日)發新聞稿，公告其第3期臨床研究數據初步統計分析。(科興官網截圖)

科興在新聞稿指出，公司於去年7月21日起，陸續選擇在南美洲的巴西、智利，東南亞的印尼和中東的土耳其開展第三期臨床研究。研究使用同一批疫苗（中劑量600 SU），按照相同的免疫程式及藥物臨床試驗質量管理規範（GCP）獨立開展，總入組人數達2.5萬人。其中巴西及土耳其，則以接診新冠肺炎患者的醫務人員及普通人群為測試對象。



截至去年12月16日，巴西針對18歲及以上醫務人員的研究中，共有12,396人參與，並獲得253個監測期有效病例。結果顯示，疫苗保護效力為50.65%，對需要就醫的病例保護效力為83.70%，對住院、重症及死亡病例的保護效力則為100%。



至於土耳其第3期臨床試驗方面，目標人群為18至59歲高風險醫護人員，以及一般人群。截至去年12月下旬，1,322名受試者完成兩劑接種，並進入第二劑接種後14天觀測期，基於29宗病例的分析結果顯示，疫苗保護效力為91.25%。

翻查資料顯示，科興官方公布的巴西臨床測試總體有效率，較巴西布坦坦研究所早前公布的50.4%略高，倘計及輕症至重症測試者在內，研究所當時則指其有效率為78%。至於土耳其臨床測試數據，則與早前報道相同。



▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

+ 9 + 9 + 9

科興續指，已於前天(3日)正式向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。公司將積極推進疫苗在相關國家和地區的註冊和應用，以期為全球疫情防控及全球疫苗的可及性、可擔負性作出貢獻。